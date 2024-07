Le contrat, d’un montant de 277 millions USD, prévoit la fourniture de locomotives pour le transport de minerai de fer de haute qualité sur un chemin de fer multi-usages de plus de 620 km, reliant la chaîne de montagnes du Simandou au sud du pays à un port situé à Morebaya dans la préfecture de Forécariah en Basse Guinée. Rio Tinto SimFer a annoncé la commande de locomotives pour la Compagnie TransGuinéen en marge de la célébration du deuxième anniversaire de la CTG, en présence des autorités étatiques et des partenaires du projet Simandou.

Le chemin de fer TransGuinéen et l’infrastructure portuaire du projet Simandou sont développés par le gouvernement guinéen, SimFer, et Winning Consortium Simandou (WCS).

Une fois achevées, toutes les infrastructures co-développées et les équipements roulants seront transférés à la Compagnie TransGuinéen (CTG), qui en assurera l’exploitation. SimFer et WCS détiennent chacun une participation de 42,5 % dans la CTG, les 15 % restants étant détenus par le gouvernement guinéen.

“Notre nouveau partenariat avec Wabtec représente une étape importante pour le projet Simandou et nous rapproche encore plus de la réalisation du chemin de fer TransGuinéen, une infrastructure cruciale pour le développement économique du pays. Ce partenariat renforce notre détermination à réaliser le projet Simandou dans le respect des normes environnementales mondialement reconnues, en nous dotant de locomotives offrant le meilleur rendement énergétique de leur catégorie et capables de respecter les normes internationales en matière d’émissions”, a déclaré Chris Aitchison, Directeur Général de SimFer.

La locomotive ES43ACmi est une locomotive à double cabine équipée d’un moteur de la série Evolution de 4 500 chevaux. En plus d’offrir le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, elle présente d’excellentes performances dans des environnements à haute température. Elle respecte également les normes d’émission UIC 3A et Tier 3 de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

“Nous sommes fiers que le plus grand projet minier et infrastructurel d’Afrique s’appuie sur les ressources de Wabtec en matière d’ingénierie et de conception. Notre équipe internationale a travaillé ensemble pour comprendre les besoins de SimFer et fournir une solution spécifiquement adaptée à Simandou”, a déclaré Rogerio Mendonca, président de Wabtec Freight Equipment.

La chaîne de montagnes de Simandou, située au sud-est de la Guinée, renferme la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer de haute qualité au monde, estimée à plus de 2 milliards de tonnes. La première production de la mine de SimFer est prévue pour 2025, avec une montée en puissance sur 30 mois pour atteindre une capacité annuelle de 60 millions de tonnes.