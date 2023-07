Le 31 juillet de chaque année, est célébré la journée internationale de la femme africaine. À cette occasion, la fondation IMPACT Évent a organisée ce lundi 31 juillet 2023, plusieurs panels en cette journée dénommée “l’AFRICAIN WOMEN’S IMPACT DAY ‘AWIDAY”.

Durant cette journée, plusieurs personnalités influentes du monde entrepreneuriales et socioprofessionnelles ont partagé leur expérience avec les participants.

Bintou Camara présidente de la fondation, décline l’objectif principal de cet événement, « notre objectif dans ce projet vise à accroître l’impact des femmes dans la société et soutenir la création de solutions innovantes pour le développement durable qui contribue à apporter un changement positif sur le continent en améliorant la qualité de vie de dizaines de milliers de personnes par le biais des conférences, des panels de discussion et de partages d’expériences afin de servir de modèle à toutes les jeunes filles leaders pour faire la promotion du leadership féminin et favoriser un réseautage dynamique ».

Kadiza Bah, directrice des opérations des bluezones et panéliste estime qu’il est temps que la gent féminine s’implique davantage pour le rayonnement de leur pays d’origine : « Aujourd’hui je pense que les gouvernements de tous les pays se rendent compte du rôle crucial de la femme et de ce qu’elle fait tous les jours pour aider la société, on ne peut pas l’exclure. Nous ne voulons plus être celles qui sont derrières, mais plutôt celles qui sont devant et peut-être avoir des hommes derrière ».

« À l’issue de cet événement et à travers notre fondation que nous venons de créer, nous aimerions contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse tant sur l’entreprenariat, sur la participation et sur toutes les activités. C’est le lieu pour nous de saluer ici les efforts des femmes africaines parce qu’elles ont mené beaucoup de combats pour arriver à ce niveau » a souligné Aly Bangoura chef du dit projet.

Cette première édition de African’s WOMEN’S Impact Day (AWIDAY) compte soutenir 120 jeunes femmes entrepreneures et leaders africaines dans leurs parcours dans l’optique d’impacter l’économie du continent en mettant en œuvre des programmes fiable.