Le Directeur général de Rio Tinto SimFer, Chris Aitchison, a souligné, jeudi 2 mai 2024, les engagements significatifs de la multinationale envers l’employabilité des Guinéens, ainsi que les efforts soutenus pour y parvenir.

À l’issue d’une audience avec les hautes autorités guinéennes, Christ Aitchison a réitéré les engagements de la compagnie en ces termes : “Le premier engagement est la réalisation du projet Simandou. Nous sommes actuellement en phase de construction des infrastructures minières et de recrutement. Le second engagement est de contribuer au renforcement des capacités à travers la formation et le transfert de compétences aux employés guinéens en vue d’un développement durable.”

Chris Aitchison a affirmé que Rio Tinto s’engage résolument dans le respect du contenu local. Selon le directeur, 85% des employés dans le cadre du projet Simandou sont des Guinéens.

“À ce jour, nous avons créé 6000 emplois, dont 85% sont pour des Guinéens. Nous continuerons sur cette lancée. Nous avons également signé environ 600 millions de dollars de contrats avec des entreprises locales”, révèle le directeur général de Rio Tinto SimFer.

Ceci témoigne de l’engagement concret de Rio Tinto SimFer et Wining Consortium Simandou envers le développement économique et social de la Guinée, ainsi que de sa volonté affirmée de favoriser l’employabilité et le transfert de compétences au sein de la population guinéenne.