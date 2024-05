A l’occasion de la 31ème édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, a exprimé son soutien à la presse guinéenne victime des violences de la part des autorités de la transition.

Pour le leader de l’UFDG en exil, la presse guinéenne a été durement éprouvée ces derniers mois par les autorités de la Transition qui n’ont rien ménagé pour la museler.

Selon Cellou, le CNRD n’a pas hésité à instrumentaliser la HAC (organe de régulation des médias) et l’appareil judiciaire dans sa démarche. Par l’intermédiaire de ces instances, la junte a procédé “à l’arrestation, à la séquestration de journalistes, au démantèlement des émetteurs des groupes de presse, au brouillage des ondes et à la coupure d’Internet”, dénonce-t-il dans une publication sur sa page Facebook.

Il souligne que ces entraves à l’exercice de la liberté de la presse ont été commises en invoquant très souvent des raisons de sécurité nationale. Cependant elles visaient qu’à faire taire les dénonciations contre la corruption et l’enrichissement effréné des dirigeants ainsi que la violation de la Charte de la Transition.

“Je saisis l’opportunité que m’offre la célébration de cette journée mondiale de la presse pour exprimer ma solidarité à tous les journalistes victimes de cette folie liberticide de la junte et pour réitérer mes encouragements et mon soutien à tous ceux qui luttent pour la restauration de la liberté de la presse et du droit à l’information”, conclut Cellou.