Souleymane Traoré, ancien directeur général du Fonds d’entretien routier a été reconnu coupable de faits de corruption d’agent public, d’enrichissement illicite et blanchiment des capitaux ce lundi 31 juillet 2023, par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Par conséquent, il écope de 18 mois de prison assortis de 11 mois sursis. En plus, il doit payer 2 milliards d’amendes et certains de ses comptes bancaires et leurs contenus ont été confisqués au profit de l’Etat guinéen.

D’abord, le juge Francis Kova Zoumanigui, l’a renvoyé aux fins de poursuite pour le détournement de deniers publics et les faits de surfacturation jugés “non établis”. Il était accusé d’avoir surfacturé l’Etat guinéen dans l’acquisition du siège actuel du Fonds d’entretien routier (FER). Par contre, il est déclaré coupable de faits de corruption d’argent public, d’enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Comme répression, le juge le condamne à 18 mois d’emprisonnement dont 11 mois assortis de sursis et 1 milliard de francs guinéens pour amende.

“Dit et juge que le montant de cette amende sera prélevé sur celui de 2 milliards francs guinéens consignés à la Banque centrale de la République de Guinée à titre de caution”, précise le juge.

Souleymane avait cinq (5) comptes bancaires avec des sommes colossales en devise étrangère et en francs guinéens. Parmi lesquels deux (2) étaient ouverts au nom de ses enfants mineurs. Ainsi, le juge ordonne la confiscation au profit de l’État guinéen les montants versés dans trois (3) de ces comptes bancaires.

Le 1er contient la somme de 6 698 014 826 FG au titre du versement du 1er novembre 2019 au 6 mai 2021 ouvert à Ecobank SA. Le second compte en dollars US, contient la somme de 277 589,02 dollars US au titre du versement allant du 11 novembre 2019 au 20 mai 2021, ouvert dans les livres de Ecobank SA. Et le troisième et dernier compte confisqué contient 71 730 Euro, ouvert par Souleymane Traoré au nom de Fanta Traoré(sa fille mineure), dans les livres de la Banque islamique, le 24 janvier 2018.

Sur l’action civile, Kova Zoumanigui condamne Souleymane Traoré a payer en faveur de l’État guinéen une somme de 1 milliard francs guinéens à titre de réparation, somme qui complète les 2 milliards de francs guinéens.

L’ancien directeur du Fond d’entretien routier(FER) dispose de quelques jours pour faire appel de cette décision.

A suivre…

Saïdou 2 SOW et Houssaïnatou Baldé