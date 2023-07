Le ministère de l’Intérieur sénégalais Antoine Félix Abdoulaye DIOME vient à travers un communiqué, d’annoncer la dissolution du parti politique “Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité” (PASTEF) dirigé par le principal opposant de Macky Sall, Ousmane Sonko.

Dans le communiqué, le ministre évoque comme raison de cette dissolution, les multiples appels lancés par les dirigeants du parti à leurs partisans pour mener des mouvements insurrectionnels, et qui ont entraînés de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Selon ministre, les dernières en date sont les graves troubles à l’ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ceux du mois de mars 2021.

À en croire le ministre de l’Intérieur, ces événements enfreignent les dispositions de l’article 4 de la Constitution et de l’article 4 de la loi n° 81-17 du 06 mai 1981 relative aux partis politiques.

