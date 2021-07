Malgré l’interdiction de la consommation des stupéfiants, à Siguiri cette interdiction n’est pas du tout considérée par bon nombre des citoyens, la consommation du chanvre indien par des gamins est chose courante, ils fument comme ils veulent même en présence des parents selon les constats. Un groupe de gamins âgés de 10 à 20 ans en grand nombre s’organisent et fument au quartier Siguiri Koura 2 non loin d’un camp militaire.

Ce citoyen rencontré, explique comment lui et sa famille sont exposés à cette pratique: « je me demande si ces enfants sont issus d’une famille qui éduque et contrôle leur progéniture, ils se regroupent ici à partir de 18 heure jusqu’à tard la nuit, même ceux qui passent pour la mosquée sentent l’odeur du chanvre indien et aussi ce n’est pas tout, même l’alcool est de fois consommé ici et pourtant ces enfants sont appelés un jour à prendre les destinées du pays, donc c’est le bon moment pour que les autorités s’impliquent davantage pour freiner la consommation des stupéfiants par les gamins » a expliqué Elhadj Moussa Cissé citoyens du quartier.

Cet autre citoyen rencontré accuse les forces de sécurité pour non seulement leur négligence mais aussi d’avoir mis en danger l’avenir du pays : « nous sommes à quelques mètres du camp militaire derrière l’école Kalil Cissé, ils savent bien que ces enfants consomment du chanvre indien mais ne font rien pour les disperser des lieux, c’est vraiment déplorable même les fournisseurs doivent être arrêtés et jugés pour leur crime » a expliqué Alpha Amadou.

Affaire à suivre

Billy Nankouman Keita Correspondant