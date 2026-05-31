Yattaya–Fossidet : un scrutin calme, mais une faible mobilisation des électeurs

Les Guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche 31 mai 2026 pour élire leurs futurs conseillers communaux et députés. À Conakry, le scrutin s’est ouvert dans un climat globalement calme dès 7 heures, malgré une affluence relativement faible observée dans plusieurs centres de vote visités.

Dès les premières heures, la participation apparaît timide, laissant transparaître un début de journée électorale contrasté dans les quartiers de Yattaya et Fossidet.

Dans la commune de Sonfonia, au centre de vote de l’école primaire Japon, l’ouverture des bureaux de vote s’est déroulée dans le calme à 7h30. Le site compte 2 059 électeurs inscrits, répartis dans cinq bureaux de vote.

Sur place, Mamadi Doré a livré ses impressions après avoir accompli son devoir civique : “Je suis venu très tôt le matin. Le vote s’est très bien passé conformément aux consignes données. J’ai voté pour les communales et les législatives. Ce que je vais dire aux citoyens, c’est de venir voter dans la tranquillité pour le candidat de leur choix et de rentrer tranquillement à la maison” , a-t-il déclaré.

Non loin de là, au centre de vote du Groupe Scolaire Médard, 2 345 électeurs sont inscrits et répartis dans quatre bureaux de vote.

À 10h30, seuls cinq électeurs avaient été aperçus sur les lieux, traduisant une participation particulièrement faible en milieu de matinée.

Au centre de vote José Marti, situé au quartier Fossidet, 4 796 électeurs sont inscrits et répartis dans dix bureaux de vote.

À 11h, le constat reste similaire. Le délégué du bureau de vote n°6, Gnouma Fancimadouno, décrit une ambiance globalement calme mais marquée par une faible mobilisation : “Les électeurs viennent au compte goutte depuis l’ouverture des bureaux de vote à 7 heures 00”, a-t-il expliqué.

À quelques mètres de là, au Groupe Scolaire Tahirou Diaby, 2 317 électeurs sont inscrits et répartis dans cinq bureaux de vote.

À 11h40, la situation reste inchangée, avec une faible affluence constatée tout au long de la matinée.

Au moment de quitter les différents sites visités, aucun incident majeur n’avait été signalé dans les quatre centres observés, où le scrutin s’est globalement déroulé dans le calme malgré une participation encore limitée.