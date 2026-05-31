Scrutin législatif et communal : les électeurs se font attendre dans les bureaux de vote à Kobaya

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 31 mai 2026 pour élire leurs conseillers communaux, leurs députés et leurs sénateurs. Dans le quartier de Kobaya, relevant de la commune de Sonfonia, l’affluence demeure faible durant les premières heures du scrutin.

Au centre de vote Naby Bangoura, qui compte cinq bureaux de vote, un reporter de Guinée360 a constaté, aux environs de 8 heures, une participation encore timide. Les électeurs se présentent au compte-gouttes pour accomplir leur devoir civique.

Président du bureau de vote n°5 de ce centre, Mohamed Lamine assure toutefois que les opérations se déroulent normalement depuis l’ouverture des bureaux. « Ça se passe très bien. Mon bureau a déjà enregistré le passage d’au moins 15 personnes », a-t-il déclaré, précisant qu’aucun incident ni difficulté particulière n’a été signalé.

Sur place, Ousmane Sylla, membre du bureau du quartier chargé du suivi des opérations électorales, indique avoir effectué une tournée dans plusieurs bureaux de vote. « Vraiment, il n’y a pas de problème, tout est stable dans tous les bureaux de vote que j’ai sillonnés », a-t-il affirmé.

Une heure plus tard, soit à 9 heures, le même constat s’impose au centre de vote Oumourou Koura, situé à Kobaya Village. Dans ce centre qui regroupe six bureaux de vote, les électeurs continuent d’arriver progressivement et l’affluence reste encore loin des grandes mobilisations habituellement observées lors des consultations électorales.

Aux environs de 10 heures, le reporter de Guinée360 s’est rendu au centre de vote Amadou Sylla de Kobaya. Là encore, la mobilisation paraît modeste, malgré le bon déroulement des opérations électorales.

Dans ce centre, Ibrahima Barry, l’un des présidents de bureau de vote, indique que les opérations ont démarré à l’heure prévue. « Nous avons ouvert ici aux environs de 7h30 », précise-t-il.

Le responsable se montre toutefois optimiste quant à l’évolution de la participation. « Pour le moment, les gens répondent massivement et les citoyens sont là présents. Nous travaillons dans la sérénité. Il n’y a aucune confusion et tout marche à merveille », a-t-il affirmé. Il signale néanmoins quelques insuffisances liées au matériel électoral. « Les fiches de dérogation et de procuration nous manquent, avec les fiches de remplissage », souligne-t-il.

De son côté, Alassane Cissé, superviseur du centre de vote Amadou Sylla, assure qu’aucun incident n’a été enregistré depuis le lancement des opérations. « Depuis le matin, aucune anomalie, RAS. Les matériels, les délégués et les superviseurs sont tous en place », a-t-il déclaré. Il reconnaît toutefois que la mobilisation reste en deçà des attentes en ce début de journée. « D’après mes remarques, les gens ne veulent pas voter », observe-t-il.

Parmi les électeurs rencontrés figure le professeur Barry, qui vient d’accomplir son devoir civique au centre Amadou Sylla. Il se dit satisfait de l’organisation du scrutin. « L’organisation est à saluer car tout se passe très bien et de façon simple. Apparemment, les gens sont professionnels. Il n’y a aucun problème », a-t-il témoigné.

À Kobaya, les premières heures du scrutin sont ainsi marquées par une faible fréquentation des centres de vote visités. Une situation que plusieurs responsables attribuent au début de la journée, tout en espérant une mobilisation plus importante des électeurs dans les heures à venir.