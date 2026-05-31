Élections du 31 mai 2026 : faible affluence dans plusieurs bureaux de vote de Lambanyi

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 31 mai 2026 pour élire les députés à l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux. Dans plusieurs centres de vote visités au cours de la matinée, la participation des électeurs demeurait faible.

Au centre de vote de Sankoumba dans la commune de Lambanyi, où dix bureaux ont été aménagés pour accueillir les électeurs, les files d’attente étaient quasiment inexistantes. Le scrutin a débuté aux environs de 7 heures dans des conditions jugées satisfaisantes par les responsables. « Tous les matériels électoraux sont disponibles », a confié un délégué sur place. Les quelques électeurs présents ont pu accomplir leur devoir civique sans difficulté et sans temps d’attente notable.

Le même constat a été fait dans plusieurs centres de vote du quartier Simambossia, dans la commune de Lambanyi. À Providence III ainsi que dans d’autres bureaux de la zone, les opérations de vote ont démarré vers 8 heures. Les citoyens rencontrés sur place ont salué la fluidité du processus, facilitée par la faible affluence.

Si le calme régnait dans les centres visités, quelques dysfonctionnements ont néanmoins été signalés. Un observateur a notamment évoqué un manque d’encre dans un centre, tandis que d’autres difficultés administratives ont été relevées par certains acteurs du scrutin.

« L’affluence est un peu morose »

Président du bureau de vote Sankoumba 4, Alpha Saliou Condé constate une mobilisation encore timide en ce début de journée. « L’affluence est un peu morose ce matin, mais nous attendons la suite de la journée pour voir comment la situation va évoluer. Pour le moment, peu d’électeurs se déplacent pour voter. »

Il précise toutefois que le déroulement du scrutin ne connaît aucun incident majeur. « Aucun incident n’a été signalé, mais nous avons constaté et remonté certains manquements que les responsables ont promis de corriger. Il s’agit notamment de l’absence de certains documents essentiels, tels que les carnets de dérogation et de procuration. En attendant la résolution de ces différents manquements, nous avons jugé nécessaire de prendre des initiatives locales afin de garantir le bon déroulement du scrutin dans les meilleures conditions possibles. »

Des documents essentiels manquants dans plusieurs centres

Sur le terrain, plusieurs superviseurs électoraux font également état de difficultés similaires. Sékou Bangoura, superviseur électoral du parti AGN, affirme avoir effectué une tournée dans différents centres de vote. « Nous avons sillonné plusieurs centres de vote, notamment à Yembeya, Simbaya Gare et Soumambossia 1. Partout, nous avons constaté un manque de documents essentiels, tels que les fiches de dérogation et de procuration. »

Selon lui, cette situation a empêché certains superviseurs d’exercer leur droit de vote. « En tant que superviseurs, nous voulions voter à Simbaya Gare, mais cela n’a pas été possible en raison de l’absence de ces fiches. Nous sommes allés voir le chef de quartier de Soumambossia 2, qui nous a assuré qu’il allait contacter les autorités compétentes afin de faire acheminer les documents manquants. »

Malgré ces insuffisances, il invite les citoyens à se mobiliser davantage. « Sur le terrain, l’engouement n’est pas au rendez-vous. Le message que je souhaite lancer aux citoyens est simple : venez voter, car c’est un droit civique. »

À la mi-journée, les opérations électorales se poursuivaient dans le calme dans les centres visités. Reste à savoir si la participation connaîtra une hausse au cours de l’après-midi.