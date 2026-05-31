« Le vote est un levier de stabilité » : le message de Bah Oury après avoir voté

Le Premier ministre guinéen Bah Oury a accompli son devoir civique ce dimanche 31 mai 2026 à l’occasion des élections législatives et communales organisées à travers le pays. À sa sortie du bureau de vote, le chef du gouvernement a lancé un appel appuyé à la mobilisation des électeurs, insistant sur l’importance de ces scrutins pour la consolidation de la démocratie locale et le renforcement de la stabilité nationale.

Dans sa première déclaration après avoir voté, le Premier ministre a exhorté les électeurs à se rendre aux urnes pour choisir leurs représentants au Parlement et leurs dirigeants à la base. « La première réaction que je peux avoir, c’est d’encourager nos compatriotes de se rendre compte que c’est l’une des élections qui, non des moindres, sont très importantes. Surtout les élections communales. Je ne dis pas que les autres élections ne le sont pas, mais l’apprentissage de la gestion de la cité par les populations elles-mêmes, de se gouverner pour elles et par elles, c’est à travers les élections communales », a déclaré Bah Oury.

Le Premier ministre a particulièrement mis l’accent sur la nécessité d’une forte participation afin de garantir la légitimité des futurs élus. Selon lui, le taux de mobilisation constitue un facteur déterminant dans la crédibilité des institutions qui émergeront de ces consultations électorales. « Donc la légitimité qu’il faut conférer aux hommes et aux femmes qui seront élus est extrêmement importante pour qu’ils se rendent compte qu’ils ont la majorité de leurs concitoyens derrière eux. Donc, pendant qu’il est encore temps, que ceux qui tardent à se réveiller, qu’ils se réveillent pour venir voter. La participation est un de nos critères que nous encourageons et que nous sollicitons pour conforter la légitimité et le renforcement de l’adhésion et de l’appropriation par la population de l’ensemble du processus », a-t-il affirmé.

Revenant sur les différentes étapes du processus politique engagé ces derniers mois, Bah Oury a estimé que les citoyens guinéens se sont progressivement approprié les réformes et consultations organisées dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel. « Nous savons que la population s’est appropriée le processus, mais lorsqu’on fait le bilan de l’ensemble de ce qui a été fait en moins de 12 mois, les consultations pour l’enrôlement, pour le registre, le RGPH, le recensement général de la population, le recensement à but électoral qui a été fait, les sensibilisations pour l’adoption du projet de la Constitution dans une première phase, l’explication, ensuite le référendum, ensuite également l’élection présidentielle et maintenant les élections législatives par deux scrutins », a-t-il rappelé.

Le chef du gouvernement reconnaît toutefois que l’enchaînement des consultations électorales peut susciter une certaine lassitude au sein de la population. Il a néanmoins invité les électeurs à fournir un dernier effort afin de parachever le processus en cours. « Le scrutin électoral et le scrutin sur liste et en même temps, les consultations pour les élections communales, je sais que la population peut se dire, bon, on en a beaucoup fait, mais c’est un effort encore qu’on demande pour que ça se couronne positivement. Donc j’encourage tout le monde à se manifester, à venir voter selon leurs choix pour les hommes et les femmes qui suscitent leur adhésion », a-t-il déclaré.

Pour Bah Oury, au-delà de son caractère démocratique, le vote constitue un instrument essentiel pour garantir la stabilité du pays et assurer une représentation fidèle de la volonté populaire. « Le vote est un levier de développement mais avant tout pour nous, c’est un levier de stabilité, c’est un levier de légitimité, c’est un levier de la représentativité des hommes et des femmes qui pourront agir et parler au nom du peuple de Guinée. C’est extrêmement important », a-t-il souligné.

Poursuivant son intervention, le Premier ministre a estimé que le développement du pays ne peut être durable sans une implication active des citoyens dans le choix de leurs représentants. Il a ainsi appelé les Guinéens à renouveler la mobilisation observée lors du référendum constitutionnel et de l’élection présidentielle. « On ne peut pas ne pas être en phase avec la communauté de citoyens et ne pas agir dans le sens des intérêts de cette communauté-là. Nous ne pouvons être encouragés à travailler d’arrache-pied pour le développement que lorsque, au regard du processus de dévolution des pouvoirs, les populations s’impliquent également. Et c’est la raison pour laquelle elles se sont fortement impliquées pour le référendum, fortement impliquées pour la présidentielle. Nous leur demandons encore une fois de s’impliquer pour les législatives et les communales », a-t-il conclu.