Le vendredi 31 mars 2023, la cérémonie de pose de la première pierre de la construction de la bibliothèque universitaire de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry a été présidée par le Premier ministre, le Dr Bernard Goumou, représentant le président de la transition de la République de Guinée, le Colonel Mamadi Doumbouya. Cet événement marquant pour le monde universitaire guinéen a été l’occasion pour les autorités de l’Enseignement supérieur de présenter les grandes lignes de ce projet innovant.

Le Dr Bernard Goumou a souligné l’importance de la bibliothèque universitaire en tant que projet prioritaire de la transition et a rappelé la vision du président de la transition de faire de ces lieux des “eldorados de savoir”. Il a également mis l’accent sur l’importance de cette bibliothèque pour combler le manque de bibliothèques véritables dans le pays, en particulier dans les universités, les instituts et les centres de recherche.

Le Dr Diaka Sidibé, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, a quant à elle, souligné le besoin de modernisation du système d’enseignement et de recherche en Guinée, et la nécessité de créer un cadre d’apprentissage propice et moderne.

La construction de la bibliothèque universitaire sera confiée à l’entreprise GPC, qui prévoit la réalisation d’un bâtiment mezzanine R+2 sur une surface totale de 2736 mètres carrés. Le bâtiment sera composé de plusieurs espaces, dont un hall d’accueil, une zone de gestion, une salle de projection, des salles de lecture et des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. Au total, il y aura trois salles de lecture, trois salles de projection et plusieurs salles de travail.

La bibliothèque de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry sera la première bibliothèque moderne de ce type en Guinée, avec une collection de livres physiques et numériques diversifiée et riche. Elle permettra aux étudiants d’accéder à une source de connaissances et de savoirs indispensables pour leur formation et leur développement personnel. Cette bibliothèque sera également un outil essentiel pour les chercheurs, les enseignants et les encadreurs, qui pourront ainsi mener des recherches de qualité et partager leur expertise avec les étudiants.

La construction de cette bibliothèque universitaire est prévue pour une durée de 12 mois. Ce projet est un exemple concret de la volonté du gouvernement guinéen de moderniser et de développer le système d’enseignement et de recherche dans le pays, en offrant aux étudiants et aux chercheurs des outils et des infrastructures modernes pour leur permettre de s’épanouir et de réussir.