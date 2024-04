Dans un communiqué de presse en date du 13 avril 2023, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) s’est exprimé sur la recrudescence de la pratique des mutilations génitales féminines (MGF) en Guinée.

« Face aux données existantes, le CNOSCG est profondément préoccupé par le taux de prévalence élevé des MGF en Guinée, classant notre pays au deuxième rang mondial avec 95%, après la Somalie. Le constat révèle de nos jours, une augmentation de la fréquentation des structures de santé pour les pratiques des MGF, passant de la méthode traditionnelle à la médicalisation, ce qui contribue à l’accroissement du taux de prévalence dans notre pays », lit-on dans le communiqué.

En raison de ce constat, le CNOSCG interpelle “solennellement” les sages-femmes et les infirmiers de Guinée à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans leur métier, en refusant de participer à la médicalisation des MGF. Il lance également un appel pressant à l’Ordre national des sages- femmes, l’Association des sages-femmes de Guinée et l’Ordre national des infirmiers de Guinée à soutenir cette cause vitale, en vue d’influencer positivement ce taux de prévalence élevé et mettre fin à cette pratique odieuse.

« C’est une pratique condamnée par les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la Convention relative aux droits de l’enfant, qui appellent à l’éradication des MGF », rappelle-t-il.

Pour cette organisation de la société civile, les MGF demeurent « un grave » problème de santé publique et une violation flagrante des droits humains, touchant plus de 200 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans dans le monde. C’est pourquoi, il soutient que cette pratique « barbare entraîne des conséquences dévastatrices sur la santé physique, mentale et émotionnelle des victimes, et perpétue des inégalités de genre profondes. Sa prévention est une priorité mondiale énoncée dans l’objectif de développement durable (ODD) 5.3 ».