La scène qui s’est déroulée à la mosquée Fayçal est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des jeunes Guinéens, après la prière du vendredi 31 mars, ont scandé le nom du rappeur franco-guinéen Gazo, comme s’ils étaient à un concert grand public.

Le surnom de l’artiste a été crié de partout dans la mosquée et les jeunes ont filmé la scène comme s’ils assistaient à un spectacle. Quelques heures plus tard, les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et une vague d’indignation s’est vite déclarée.

L’artiste lui-même a été étonné par la situation. Dans l’une des vidéos, il a tenté de recadrer ses fans. Comme tout musulman, il était venu accomplir son devoir religieux et savait bien que crier son nom dans la maison de Dieu est un acte déplacé. Il en était conscient et a fait de son mieux pour calmer la situation.

« Nous sommes dans la mosquée, il n’y a pas de place pour cela ici. Hé les gars, nous sommes dans la maison de Dieu », avait-il lancé.

Cependant, cela n’a rien changé, le mouvement de la foule était incontrôlable. Après cet incident, les vidéos sont devenues virales sur Facebook et les critiques fusent de partout. Les jeunes sont surtout accusés d’avoir porté atteinte à un lieu de culte.

Quant à l’artiste, il est considéré comme ayant perturbé l’ordre public.