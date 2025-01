Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a affirmé, le mercredi 29 janvier 2025, qu’il est “impossible” d’organiser toutes les élections nécessaires pour le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée cette année. Le parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) exprime ses inquiétudes face à cette déclaration.

Lors d’un point de presse à Conakry, le ministre Ousmane Gaoual a déclaré que la Guinée n’est pas en mesure d’organiser les élections, notamment la présidentielle, avant la fin de l’année en cours.

Une sortie qui va à l’encontre de celle du général Mamadi Doumbouya, qui avait annoncé que 2025 serait une année électorale devant marquer l’organisation des élections.

Le parti dirigé par l’ancien Premier ministre, Lansana Kouyaté, se demande ce qui a changé dans la communication des hautes autorités du pays en l’espace d’un mois.

“Nous nous demandons ce qui a pu changer entre le discours du Chef de l’État et la communication du porte-parole du gouvernement”, a réagi Mohamed Cissé, porte-parole du PEDN, joint par Guinée360.

Face à cette situation, ce responsable du PEDN soutient qu’il y a de quoi s’inquiéter. “Le président n’avait-il pas tous les éléments d’appréciation avant d’annoncer solennellement le premier trimestre pour le référendum et 2025 pour les élections générales, ou bien la position de l’exécutif a-t-elle changé en à peine un mois ? Dans ce cas, il faut s’inquiéter de la transparence des structures techniques et des conseillers et de la valeur des engagements dans la conduite de l’action publique”, a-t-il déclaré.

Cependant, Mohamed Cissé garde espoir que les nombreux appels au dialogue lancés aux autorités seront entendus afin de résoudre les problèmes.

“Ni les gouvernants, ni les acteurs sociopolitiques, encore moins les populations de manière générale, n’ont aucun bénéfice dans le statu quo actuel”, a martelé M. Cissé.