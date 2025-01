Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) fait partie des anciens ministres poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique et abus de confiance, devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Alors qu’il est attendu devant la cour le lundi 3 février prochain, Dr Ousmane Kaba ne cesse de s’interroger sur cette affaire qui remonte à trois décennies.

Dans un communiqué que l’ancien ministre de l’Économie et des Finances a partagé sur sa page, le PADES précise qu’il s’agit de deux (2) entreprises privées de pêche, l’une guinéenne et l’autre chinoise, qui sont en conflit depuis longtemps. “Une affaire déjà jugée trois fois ! En quoi le gouvernement est-il impliqué et, à plus forte raison, Dr Ousmane Kaba ?”, s’interroge le président du PADES.

Dr Ousmane Kaba affirme qu’en tant qu’ancien ministre des Finances pendant six (6) mois, il y a de cela trente ans, il n’a jamais rencontré ni connu ces sociétés qui l’accusent. “En outre, il n’a ni vu, ni signé un accord financier avec ces entreprises de pêche. En quoi est-il concerné ? C’est la grande question.”, lit-on dans le document.

Il convient de rappeler que le procès s’est ouvert le 20 janvier dernier devant la chambre de jugement de la CRIEF, en l’absence de Dr Ousmane Kaba.