Alpha Abdoulaye Diallo: “le seul responsable des assassinats ciblés,… c’est encore et toujours Alpha Condé”

Dans ce croustillant billet d’humeur, le fondateur de l’hebdomadaire Le Populaire et président de l’Association Guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (Agepi) s’exprime sur la crise sociopolitique et designe Alpha Condé comme le seul responsables des assassinats ciblés.

“Ne cherchez pas de boucs émissaires, ne stigmatisez aucune ethnie, ne faites porter le chapeau à aucun membre des Forces de défense et de sécurité (policier, gendarme, douanier, marin, parachutiste, agent secret), c’est Alpha Condé le seul et l’unique responsable de l’enfer actuel.

Car, ce qui se passe ici chez nous en Guinée, c’est une violence d’Etat contre une communauté, notre communauté à nous tous les Guinéens et fiers de l’être, et non une violence intercommunautaire.

Je dis bien, le seul responsable des assassinats ciblés, de la chasse à l’homme, du délit de faciès, du pillage organisé, des incendies criminels, et du génocide en voie de perpétration, c’est encore et toujours lui Alpha Condé.

Restons unis et forts. Ne cédons pas à la haine et à la division. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas dupes pour se tromper d’adversaire.

Alpha Condé est l’unique chef d’orchestre, l’instigateur, la tête pensante des malheurs actuels qui s’abattent sur une communauté, notre communauté à nous tous les Guinéens et fiers de l’être. J’ai dit”.

Par Diallo Alpha Abdoulaye