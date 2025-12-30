La Direction générale des élections (DGE) a proclamé, ce lundi, les résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. L’annonce a été faite par la directrice générale des élections, Djénabou Touré, lors d’une déclaration officielle en présence des membres du gouvernement et de la presse.

Selon les chiffres issus de la centralisation nationale, le scrutin s’est déroulé sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’étranger. Au total, 16 730 centres de vote et 23 673 bureaux de vote étaient prévus. Parmi eux, 23 398 ont effectivement été pris en compte, soit un taux de couverture de 98,84 %.

Le nombre total d’électeurs inscrits s’élève à 6 768 458. Les listes d’émargement font état de 5 448 191 votants, auxquels s’ajoutent 160 329 votes par dérogation, portant le nombre total de votants à 5 608 520. Le taux de participation est ainsi estimé à 80,95 %.

La DGE recense 310 520 bulletins nuls. Le nombre de suffrages valablement exprimés s’établit à 5 297 931, représentant 94,45 % des votes exprimés.

Au niveau des résultats par candidat, Mamadi Doumbouya, candidat du GMD, arrive largement en tête avec 4 594 262 voix, soit 86,72 % des suffrages exprimés.

Il est suivi par Abdoulaye Yéro Baldé, du Frondeg qui totalise 349 129 voix (6,59 %).

Dr Faya Lansana Millimono, candidat du Bloc libéral, recueille 108 117 voix, soit 2,04 %.

Hadja Makalé Camara obtient 1,59 % des suffrages exprimés.

Les autres candidats enregistrent les scores suivants :

– Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 46 241 voix (0,87 %) ;

– Elhadj Bouna (RGP) : 46 241 voix (0,87 %) ;

– Mohamed Nabé (ARP) : 44 102 voix (0,83 %) ;

– Abdoulaye Kourouma (RRD) : 29 529 voix (0,56 %) ;

– Mohamed Cherif Tounkara (MST Renouveau) : 14 767 voix (0,28 %).

En conséquence, après centralisation, vérification et compilation des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Direction générale des élections déclare Mamadi Doumbouya élu Président de la République.