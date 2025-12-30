Quarante-huit heures après la tenue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) a rendu public son premier rapport préliminaire. Dans un document adressé à la Haute Autorité de la Communication (HAC), l’organisation a salué le déroulement du processus électoral ainsi que le professionnalisme des médias guinéens dans la couverture médiatique du scrutin.

Le rapport est issu d’une mission d’observation conduite à Conakry dans le cadre des échanges de bonnes pratiques entre les instances membres du réseau.

Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration.

Sur invitation du Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée, Monsieur Boubacar Yacine Diallo, une délégation du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), conformément aux échanges de bonnes pratiques au sein du réseau, a effectué une mission d’observation de la couverture médiatique dans le cadre de l’élection du Président de la République de Guinée du 28 décembre 2025. La mission était conduite par la Présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) du Tchad, Vice-présidente du RIARC, Madame Halime Assadya Ali, accompagnée du Président de la HAC du Gabon, Monsieur G. N’Goyo Moussavou, et du Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali, Monsieur Gaoussou Coulibaly.

Créé en 1998 à Libreville, au Gabon, et régi par la Convention du 17 décembre 2011 adoptée à Arusha, modifiant celle du 27 septembre 2002 de Johannesburg et celle du 5 juin 1998 portant création du réseau, le RIARC constitue un cadre multilatéral de coopération et de concertation entre les instances africaines de régulation de la communication. Il regroupe trente-sept (37) instances membres issues de pays africains francophones, anglophones, lusophones et arabophones.

L’objectif principal du RIARC est de renforcer la contribution des régulateurs des médias à l’émergence d’un paysage audiovisuel africain pluraliste, promoteur de la diversité des sociétés africaines, respectueux des droits humains et vecteur des valeurs démocratiques et humanistes.

Cette mission s’inscrivait dans la volonté du RIARC d’accompagner ses membres dans l’échange, le partage et la consolidation des bonnes pratiques en matière de régulation des médias en période électorale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission d’observation de la couverture médiatique, la délégation du RIARC est arrivée à Conakry le 22 décembre 2025 et y a séjourné jusqu’au 29 décembre 2025. Elle a suivi les derniers jours de la campagne électorale, le déroulement du scrutin ainsi que la phase de dépouillement des bulletins de vote. La mission a également rencontré plusieurs autorités guinéennes, notamment les responsables de la Direction générale des élections (DGE).

Objectifs et méthodologie de la mission

La mission a suivi la couverture des activités électorales par les médias, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, avant, pendant et après le scrutin. Elle avait pour objectif d’observer l’égal accès des candidats aux médias durant la campagne électorale et de renforcer les capacités des régulateurs africains en matière d’encadrement et de supervision des médias en période électorale.

La période électorale constitue un moment crucial au cours duquel les médias concentrent une attention particulière, en raison du rôle central qu’ils jouent dans l’information du public, la transparence, l’équité et la crédibilité du processus électoral.

Les observations de la mission se fondent sur les instruments et standards internationaux, continentaux et sous-régionaux en matière d’élections, ainsi que sur le cadre légal national régissant les élections en Guinée. Elles tiennent également compte des échanges avec le Président de la HAC de Guinée, Monsieur Boubacar Yacine Diallo, les Commissaires de l’institution, les membres de l’Union des radios et télévisions libres de Guinée (URTELGUI), ainsi que les missions d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Union africaine (UA) et de l’Union du Fleuve Mano (UFM).

Ces échanges ont permis de mettre en lumière le rôle déterminant des instances de régulation dans la couverture médiatique des élections et de réaffirmer l’importance d’un environnement médiatique libre, responsable et professionnel durant les processus électoraux.

Constats

La mission a observé que, dans l’ensemble, les médias traditionnels, les médias en ligne ainsi que les réseaux sociaux ont respecté les dispositions légales et réglementaires encadrant la période électorale.

Elle se félicite du professionnalisme avec lequel la Haute Autorité de la Communication de Guinée a veillé à la couverture médiatique du scrutin du 28 décembre 2025. La mission salue également le travail des équipes dont le professionnalisme a contribué à la réussite du processus électoral, sous la supervision de la Direction générale des élections. Le RIARC encourage les médias à continuer de veiller au respect des textes régissant le secteur de la communication, gage de stabilité et de cohésion sociale.

La mission note avec un intérêt particulier et une grande satisfaction l’initiative de la Synergie FM/TV des médias audiovisuels de Guinée, avant, pendant et après les élections. Cette initiative a permis d’harmoniser le narratif sur le déroulement du scrutin et d’éviter tout débordement. Le RIARC considère l’organisation et la mobilisation autour de la couverture de cette élection présidentielle comme un modèle inspirant pour d’autres pays africains.

Par cette mission, le RIARC réaffirme son engagement à accompagner ses membres dans le partage et la consolidation des bonnes pratiques en matière de régulation des médias en période électorale et formule ses meilleurs vœux à la Guinée.