Dans son message du nouvel an, le président du parti Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG), Lounceny Fall, a livré son analyse sur la situation politique guinéenne. L’ancien Premier ministre appelle à faire de l’organisation d’élections pour le retour à l’ordre constitutionnel une priorité.

Selon Lounceny Fall, le destin de la Guinée sera mis à l’épreuve dès la fin logique de la période de transition prévue à la fin de cette année 2024. Face au climat qui règne dans le pays, le leader de l’UNPG en appelle au sens élevé de patriotisme de tous pour éviter à la Guinée de connaître de nouvelles épreuves “qui ont ensanglanté notre pays dans un passé récent”.

À la veille de cette échéance politique majeure qui engage l’avenir du pays, l’ancien Premier ministre rappelle que la responsabilité collective commande de la lucidité et un sens élevé de patriotisme à tous.“Nous sommes tous pleinement conscients des défis et des dangers qui caractérisent cette période : les menaces à la quiétude de la population, ainsi que les tensions de tous ordres qui assombrissent l’horizon”, a-t-il déclaré, soulignant, cependant, que la force du peuple guinéen réside dans sa résilience légendaire et dans sa grande capacité à transcender les difficultés tout au long de son histoire.

“Le retour à l’ordre constitutionnel normal, puisqu’il s’agit bien de cela, doit rester notre principal objectif pour garantir à notre pays un avenir de paix, de stabilité et de progrès socio-économique”, a ajouté Lounceny Fall, qui indique que la quête de cet objectif noble demeure aujourd’hui la pierre angulaire.

Il demande à garder à l’esprit les raisons qui ont entraîné les événements du 5 septembre 2021, mais également les engagements solennels pris ainsi que les promesses qui ont soulevé tant d’espoirs dans le pays. “Dans ces moments décisifs, nous avons tous une obligation morale de préserver les intérêts de notre nation en refusant systématiquement la politique de la violence et des confrontations et en privilégiant le dialogue sincère et inclusif, seul à même de restaurer la confiance et permettre ainsi à notre pays de tracer les sillons fertiles pour un avenir radieux”.

L’homme politique invite l’ensemble des forces politiques, civiles et militaires à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue. “L’usage de la force ne résoudra pas durablement les problèmes auxquels nous faisons face aujourd’hui. Les dures épreuves survenues récemment à N’zérékoré portent encore les stigmates qui ont éprouvé les populations de cette ville”, rappelle-t-il.

Pour une solution juste et durable, il en appelle également à la sagesse des chefs des confessions religieuses, des chefs traditionnels ainsi qu’aux femmes et hommes de bonne volonté.