Dans le déroulement de son agenda politique, la coalition politique Alliance nationale pour le changement (ANC) était, ce vendredi 29 décembre 2023, dans la commune de Matam au côté de la jeunesse.

Les jeunes footballeurs du quartier Petit Moscou ont organisé un match de gala pour célébrer la coalition politique. Une occasion qui a réuni toutes les couches sociales de la commune.

Venu prendre part à cette célébration, le président du Parti citoyen pour la Défense des intérêts collectifs (PCDIC) et président de l’ANC, Hamidou Barry s’est réjouit de cette mobilisation de Matam où son parti a établi sa première fédération.

« Dans le cadre de la célébration de la fin d’année, la jeunesse de Matam a sollicité notre soutien dans le but de rehausser le niveau du sport, c’est pourquoi nous sommes là », a-t-il déclaré.

Pour lui, Hamidou Barry, tout ce qui rime avec la jeunesse, son parti et sa coalition répondra présent.

« Cela fait partie de nos préoccupations. Étant jeune acteur majeur de la politique, nous estimons que toutes les initiatives jeunes et femmes sont à apprécier, à saluer et à accompagner ».

Dans les mois à venir la coalition politique Alliance nationale pour le changement (ANC) compte organiser d’autres événements festifs dans les différentes préfectures du pays pour se rapprocher encore plus des citoyens guinéens.