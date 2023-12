Ce ne sont pas que des ménages qui ont fait les frais de l’explosion du principal dépôt des hydrocarbures de Kaloum. L’incendie dévastateur survenu dans la nuit du dimanche 17 décembre à lundi 18 décembre 2023, n’a pas épargné l’Espace culturel Sory Kandia Kouyaté, connu sous le nom du Centre culturel franco guinéen.

Dans une publication postée sur ses réseaux sociaux, l’administration du Centre culturel franco guinéen a fait savoir à ses visiteurs qu’il a également été touché suite à cette explosion du dépôt.

« Le CCFG a été touché par l’explosion dévastatrice de la nuit du 17 au 18 décembre qui a frappé le dépôt d’hydrocarbures de la Société guinéenne de pétroles, situé à Kaloum. Les conséquences de cet incident tragique se sont étendues bien au-delà des limites du site, touchant également le Centre Culturel Franco-Guinéen (CCFG) », écrit l’administration générale.

À en croire les propos de l’AG du Ccfg, l’explosion a entraîné un effondrement partiel du plafond de la salle de spectacle du centre, chose qui a occasionné des dommages structurels significatifs. « Par mesure de sécurité et pour permettre les réparations nécessaires, la salle de spectacle du Centre Culturel Franco-Guinéen restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous nous tenons en attente des informations sur les délais d’expertise et de réparations » averti les gérants du centre.

Par conséquent, les événements prévus sur le site ont été également reportés. Le centre est fermé jusqu’au 8 janvier 2024.

Il faut rappeler que Centre culturel franco guinéen est situé à environ un peu plus de 3 km de la zone de l’explosion qui a occasionné 24 morts, plus de 10 mille personnes impactées et des dégâts matériels importants.