Une série de décrets lue mercredi soir, a annoncé la nomination de plusieurs magistrats dans les différentes institutions judiciaires de la Guinée. De la Cour suprême, à la Cour d’Appel de Conakry, en passant par la CRIEF, découvrez la liste desdits magistrats :

Cour suprême

Premier président : Fodé Bangoura, précédemment premier président de la Cour d’appel de Kankan ;

Première chambre civile : Yaya Boiro, précédemment juge à la Cour de justice de la CEDEAO ;

Deuxième chambre civile : Hassane I Diallo, précédemment président de la 3ème chambre civile de ladite Cour ;

Troisième chambre civile : Hadja Kadiatou Traoré, précédemment présidente de la 4ème chambre civile de ladite Cour ;

Quatrième chambre civile : Siriman Kouyaté, précédemment conseiller à ladite Cour ;

Cinquième chambre civile :Djenabou Diallo Soumah, précédemment conseillère à ladite Cour ;

Chambre pénale : André Saa Féla Lén, précédemment président de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry ;

Chambre pénale : Mangadouba Sow, précédemment président de la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Conakry ;

Chambre administrative : Chérif Sow, précédemment président de la première chambre civile, économique et administrative de la Cour d’appel de Conakry ;

Conseillers :

1) Joséphine Lamou, confirmée;

2) Mohamed Sidiki Zoumanigui, confirmé;

3) Marie Joséphine Sylla, confirmée;

4) Amadou Sagnane, confirmé;

5) Paulette Kourouma, précédemment en service à l’inspection judiciaire du ministère de la Justice et des droits de l’homme;

6) M’mah Soumah, précédemment en service à l’administration centrale de la justice;

7) Mariam Souadou Diallo, précédemment conseillère chargée de la justice de proximité au ministère de la justice et des droits de l’homme;

8) N’fa Ousmane Touré, précédemment inspecteur des services judiciaires au ministère de la justice et des droits de l’homme;

9) Zouty Zaoro Béavogui, précédemment président de la 2è chambre de contrôle de l’instruction de la 2ème chambre de la Cour d’appel de Conakry;

10) Ibrahima Camara, précédemment président de la chambre à la Cour d’appel de Conakry ;

11) Ibrahima Kabèlè Bangoura, précédemment procureur de la république près le Tribunal de première instance de Labé ;

12) Ansoumane Keita, précédemment procureur de la république près le Tribunal de première instance Boké ;

13) Ibrahima Kalil Diakité, précédemment président de section au Tribunal de première instance de Dixinn.

Parquet général : Mamady Diawara, précédemment procureur général près la Cour d’appel de Conakry ;

Avocats généraux :

Alpha Touré, confirmé ;

Geneviette Kourouma, confirmée ;

Mounjour Chérif, confirmé ;

William Fernadez, confirmé ;

Aboubacar Sir Sylla, confirmé ;

Mamadou Maladho Diallo, confirmé ;

Mamadou Dian Souaré, précédemment inspecteur général des services judiciaires ;

Alpha Saliou Barry, précédemment Directeur national des affaires judiciaires du ministère de la justice et des droits de l’homme ;

Yaya Keiraba Kaba, précédemment procureur général près la Cour d’appel de Kankan ;

Baila Diallo, précédemment avocat général près la Cour d’appel de Conakry ;

Nènè Hawa Diallo, précédemment avocat général près la Cour d’appel de Conakry ;

Alpha Sény Camara, magistrat, précédemment procureur de la république près le Tribunal de première instance de Kaloum ;

Secrétaire général : Mamadou Alioune Dramé, confirmé ;

Conseillers-maitres :

1) Mohamed Cheick Keita, confirmé,

2) Fodé Moussa Camara, confirmé

Cour de répression des infractions économiques et financières

Siège

Président de la Cour :Noel Kolomou, précédemment juge d’instruction au tribunal de première instance de Pita, membre de la Commission supérieure de recours de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle ;

Président de la chambre d’instruction : Sékou Ibrahima Soumah, précédemment juge de paix de Mandiana ;

Membres de la chambre d’instruction :

Mohamed Bama Camara, précédemment juge d’instruction au TPI de Kaloum ;

Ibrahima Bayo, précédemment juge d’instruction au TPI de Dubreka ;

Aissatou Sacko, précédemment juge au tribunal pour enfant ;

Almamy Sékou Camara, précédemment juge d’instruction à la justice de paix de Yomou ;

Président de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction : Morlaye Soumah, précédemment représentant du ministère de la Justice au sein de la Cellule nationale de traitement des informations financières ;

Chambre de jugement : Ousmane Sylla, précédemment juge de paix de Lola ;

Mohamed Diawara, précédemment juge au TPI de Kaloum ;

Lamine Konaté, précédemment juge au TPI de Mamou ;

Alhassane Mabinty Camara, précédemment président du TPI de Kissidougou ;

Président de la chambre des appels :Souleymane Bah, précédemment président de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Conakry ;

Conseillers ou assesseurs :

Amadou Seykou Barry, précédemment président du TPI de Koundara ;

Mamoudou Camara, précédemment président de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Kankan ;

Abdourahamane Diallo, précédemment juge d’instruction au TPI de Mamou ;

Mohamed Kaba, précédemment substitut général près la Cour d’appel de Conakry ;

Parquet

Procureur spécial : Aly Touré, précédemment procureur de la république près le TPI de Kankan ;

Substitut du procureur spécial : Joséphine Loly Tenkiano, précédemment substitut du procureur de la république près le TPI de Mafanco ;

Lazare Mamady Boré, précédemment juge d’instruction au TPI de Dixinn ;

Cour d’appel de Conakry

Siège

Premier président : Abdoulaye Conté, précédemment président du TPI de Macenta ;

Président de la 1ère chambre de contrôle d’instruction : Thierno Souleymane Barry, précédemment juge d’instruction au TPI de Mafanco ;

Président de la 2ème chambre de contrôle d’instruction : Sékouba Condé, précédemment doyen des juges d’instruction au TPI de Kaloum ;

Président de la 1ère chambre civile, économique et administrative : Saidou Diallo, précédemment président de la 2ème chambre civile, économique et administrative de ladite Cour ;

Présidente de la 2ème chambre civile, économique et administrative : Oumou Hawa Doukouré, précédemment présidente de la 5ème chambre civile, économique et administrative de ladite Cour ;

Présidente de la 3ème chambre civile, économique et administrative : Mariam Doumbouya, précédemment présidente du TPI de Kaloum ;

Président de la 4ème chambre civile, économique et administrative : IbrahimaSory Yansané, précédemment président de section au TPI de Kaloum ;

Présidente de la 5ème chambre civile, économique et administrative : Hawa Darotte Kourouma, précédemment conseillère à ladite Cour ;

Présidente de la 1ère chambre correctionnelle :Fatou Bangoura, confirmée

Conseillers

1) Madeleine Grovogui

2) Safi Cissé;

3) Aissatou Diallo;

4) Nènè Ousmane Diallo;

5) Adama Hawa Diallo;

6) Dialikatou Fofana;

7) Samba Sidibé;

8) Sékou Kaba;

9) Mohamed Lamine Diawara;

10) Idiatou Barry;

11) Mory Diallo, précédemment substitut du procureur de la république près le TPI de Boké ;

12) Fatoumata Dramé ;

13) Mariam Baldé ;

14) Hawa Soumah, précédemment juge au TPI de Dixinn ;

15) Aissatou Kalissa, précédemment juge au TPI de Dixinn ;

16) Ousmane Coumbassa, doyen des juges d’instruction au TPI de Dixinn ;

17) Abdoul Mazid Barry, précédemment doyen des juges d’instruction du TPI de Mafanco ;

18) Lamanara Diallo, précédemment juge d’instruction au TPI de Mafanco ;

19) Fanta Chérif, précédemment en service à l’administration centrale du ministère de la justice et des droits de l’homme ;

20) Balaké Fofana, précédemment substitut général près la Cour d’appel de Conakry ;

21) Fatoumata Camara, précédemment juge au TPI de Mafanco ;

22) Adama Sylla, juge au TPI de Dixinn.

Parquet général

Procureur général : Alphonse Charles Wright, précédemment président par intérim du TPI de Dubréka

Avocats généraux :

Alhassane Baldé,

Mamadou Dian Bora

Soriba Mané

Gnokoro Camara

Alphadio Barry, précédemment substitut du procureur de la république près le TPI de Dixinn

Alsény Bah, précédemment procureur de la république par intérim près le TPI de Mafanco

André Komanan Condé, précédemment procureur de la république près le TPI de Kissidougou

Substituts généraux

Hadja Aissatou Chérif Diallo

Malick Marcel Oularé, précédemment substitut du procureur de la république près le TPI de N’Zérékoré

Aissatou Siradio Bah, précédemment substitut du procureur de la république près le TPI de Kaloum.