Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a annoncé que les bourses d’entretien des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 seront mises à la disposition des étudiants à compter du lundi 1er décembre 2025.

Dans son communiqué, le département dirigé par Alpha Bacar Bacar précise que seuls les étudiants remplissant les conditions suivantes pourront bénéficier du paiement :

avoir effectué l’enrôlement biométrique ;

avoir validé leur inscription sur Parcoursup Guinée après l’inscription administrative auprès de leur établissement ;

avoir actualisé leur numéro de téléphone dans le système.

Le ministère rappelle que tout étudiant n’ayant pas satisfait à ces différentes formalités ne pourra pas percevoir sa bourse.