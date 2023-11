Un orpailleur d’une trentaine d’années s’est donné la mort en s’immolant par le feu à cause de son impuissance sexuelle.

Le drame s’est produit, mercredi 29 novembre 2023, à Lero, un district relevant de la sous-préfecture de Siguirini, préfecture de Siguiri. Selon nos informations, il s’agit d’un jeune homme originaire de Faranah.

Avant de rendre l’âme, il a confié au personnel soignant du centre de santé de Léro s’être brûlé à cause de son impuissance sexuelle. « Il utilisait des produits traditionnels pour revenir à la normale, mais en vain. Pour lui, la meilleure façon de mettre fin à sa vie c’est de se brûler. Et vu la gravité de ses blessures, les médecins de cette localité ne pouvaient plus le soigner, il a été immédiatement transféré à Siguiri pour les soins. C’est ainsi qu’il a trouvé la mort», a expliqué Amara Oularé, médecin à Lero.

Avant de s’immoler par le feu, l’orpailleur a écrit une note pour justifier son acte. « J’ai vu que je suis faible sexuellement. Dans ma famille, tous mes petits frères ont eu des enfants sauf moi. C’est pour cette raison que j’ai voulu mettre fin à ma vie en versant de l’essence sur moi».

Il laisse derrière lui une veuve sans enfants.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, correspondant régional