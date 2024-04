Le président de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Yacouba Conté, a ordonné la comparution de deux cadres du Conseil national de la transition dans le cadre d’une affaire de détournement présumé de 15 milliards de francs guinéens.

Bien que l’accusé principal, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, soit absent pour des raisons de santé, le dossier a été évoqué en présence de ses avocats et de ses coaccusés Zeinab Camara et Cheng Jiin Sueg alias Kim. Concernant la demande de mise en liberté de Amadou Damaro Camara, le juge l’a immédiatement rejetée.

Yacouba Conté a pris cette décision importante à l’effet d’entendre deux témoins dans cette affaire, suite à la requête du substitut du procureur spécial près la CRIEF, Ousmane SANO, qui a déclaré : “Depuis le début de cette affaire, monsieur le président, je crois qu’il y a des zones d’ombre que nous constatons au cours des débats. Jusqu’à ce jour, la gestion des 15 milliards de francs guinéens n’a pas été éclaircie par les prévenus. Monsieur Damaro n’a pas donné assez de précisions à ce sujet. C’est pourquoi, le ministère public sollicite qu’il vous plaise de faire venir à cette barre des techniciens nous permettant de comprendre la gestion du budget de l’Assemblée. Je veux parler des techniciens de l’IGE (Inspection générale de l’État) ou du contrôleur financier.”

En réponse à cette requête, le juge Yacouba Conté “ordonne la comparution de Monsieur Sâa Leno et Madame Aissata Diallo, respectivement Directeur financier et comptable, et Trésorière du Conseil national de la transition (CNT) en qualité de témoins. Renvoi de l’audience au 13 mai à cet effet ainsi que la comparution de Monsieur Michel Kamano et la suite des débats.”

Amadou Damaro Camara, Zeinab Camara, Cheng Jiin Sueg alias Kim et Michel Kamano sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics depuis le 27 avril 2022. Ainsi, la détection de Amadou Damaro dure maintenant 2 ans.