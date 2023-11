L’ancien ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et de l’Habitat sous le gouvernement de consensus de 2007 dirigé par Lansana Kouyaté s’est prononcé ce jeudi 30 novembre 2023, sur la réalisation des infrastructures routières en Guinée.

Pour avoir des infrastructures durables, Thierno Oumar Bah formule des recommandations au département en charge des infrastructures et des travaux publics. Il invite aussi le gouvernement à procéder à la décentralisation du Fonds d’entretien routier (FER) afin de répondre aux aspirations de la population à la base en matière de construction de routes.

« Je propose qu’on rééquilibre les interventions entre les nouvelles constructions et l’entretien du réseau. Si on abandonne l’entretien du réseau en faveur uniquement des nouvelles constructions, il y aura toujours débat et il y aura toujours des cris. Je recommande au Ministère des travaux publics de procéder à la décentralisation du fonds d’entretien routier. Il ne sera rien de le concentrer à Conakry avec l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE) et que tous les problèmes qui se créent à l’intérieur du pays deviennent difficiles à résoudre parce que le temps et la distance jouent. Donc, il faut décentraliser les activités du fonds et la structure elle-même», a suggéré l’ancien ministre de passage ce jeudi dans l’émission les Grandes Gueules sur Espace.

Du point de vue de la politique gouvernementale, Thierno Oumar Bah estime qu’il serait souhaitable que la décentralisation se poursuive jusqu’ au niveau des marchés. « Que l’on crée la possibilité d’intervenir, que les structures puissent faire des appels d’offres locales pour construire et de réhabiliter par-ci par-là de petites voiries sans qu’on ait besoin de revenir jusqu’à Conakry et faire des appels d’offres. Cela va dans l’esprit de la décentralisation que tout le monde applaudit».

L’ancien ministre des travaux publics demande aussi au gouvernement du CNRD d’avoir en perspective des schémas de développement. Ce qui, selon lui, permettra de marquer un arrêt pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire en vue de réorienter les interventions de manière à ce qu’elles soient lisibles.

L’ex-ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a attiré l’attention des autorités actuelles sur l’urgence et la nécessité de faire un travail d’anticipation en matière de l’urbanisme. « Vous observerez qu’il y a beaucoup de villages qui grossissent de manière démesurée parce que l’Etat n’est pas venu à temps pour présenter des schémas directeurs. C’est le temps pour l’Etat de venir créer des hôpitaux, des cimetières, des écoles etc…, il faut anticiper. N’attendons pas que les citoyens viennent occupés pour venir les déguerpir après».