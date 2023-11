L’ancien ministre de la Santé, Mamadou Péthé Diallo, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, ce mercredi 29 novembre 2023, pour des faits présumés de détournement des deniers publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, de concussion et de complicité.

Déféré peu avant midi devant les juges d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’ancien ministre a été inculpé des accusations susmentionnées et placé sous contrôle judiciaire aux environs de 22 heures ce mercredi.

Selon son avocat Me Lanciné Sylla, à cette audience de première comparution, lui et ses collègues ont plaidé pour ne pas que cela arrive. Malheureusement, à l’issue de cette audience, la chambre d’instruction a décidé de l’inculper des faits du détournement des deniers publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, de concussion et complicité. L’ancien ministre, limogé le 21 novembre 2023, est placé, à compter de ce jour, sous contrôle judiciaire.

« L’information va se poursuivre. Notre client regagne son domicile. Il ne fera pas l’objet d’une détention provisoire. C’est l’information qui est importante aujourd’hui », a précisé Maître Lancinet Sylla.