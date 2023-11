Le Directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporter sans frontière (RSF), s’est exprimé sur le brouillage des radios et la restriction des réseaux sociaux en Guinée. Sadibou Marong invite les autorités à sortir de leur silence et à tout mettre en œuvre pour remédier à cela.

« Les brouillages des radios indépendantes et l’inaccessibilité des réseaux sociaux rappellent combien la liberté de la presse est fragile en Guinée. Les citoyens sont actuellement privés de leur droit d’accès à une information plurielle. Le brouillage des radios ressemble dangereusement à un sabotage pour les faire taire et envoie un signal extrêmement préoccupant. Les autorités doivent sortir de leur silence et tout mettre en œuvre pour y remédier au plus vite», lit-on sur le site du RSF.

Reprter sans frontière dit s’inquièter aussi des attaques répétées contre la liberté de la presse dans le pays tout en rappelant le fait que le mois de mai dernier, les réseaux sociaux et radios privées avaient été coupés. « Plusieurs entraves ont été comptabilisées : en octobre, dix journalistes ont été arrêtés et conduits au tribunal de Kaloum à Conakry alors qu’ils couvraient une manifestation pour la liberté de la presse et contre le blocage, depuis deux mois, du site d’information Guinée Matin. Plusieurs d’entre eux ont été brutalisés».