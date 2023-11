Comme cela avait été demandé à l’audience du 9 octobre 2023, la Banque centrale, la SEG, l’EDG et le CNT ont fourni les pièces comptables à la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Elles sont censées étayer les explications de Amadou Damaro Camara sur l’utilisation des 15 milliards qui étaient destinés à la construction du futur siège de l’Assemblée nationale guinéenne.

Ce jeudi 30 novembre 2023, en présence de Amadou Damaro Camara, Zeinabou Camara dit Zée Pharell et le ressortissant Taïwanais Jun Sen Cheng alias Kim, les pièces fournies par ces entités ont été distribuées aux différentes parties. Il s’agit entre autres des factures et des relevés bancaires.

Conformément aux injonctions du juge Francis Kova Zoumanigui, le gouverneur de la Banque centrale a fourni à la chambre les relevés de mouvement bancaire liés à l’utilisation des 15 milliards et les différents bénéficiaires, de la date de versement du montant jusqu’au 30 décembre 2021. Le directeur général d’EDG et celui de la Société des eaux de Guinée (SEG) ont fourni les preuves de paiement des travaux qu’elles auraient réalisé sur le site de Koloma où doit être construit le bâtiment. Le CNT a également fourni des pièces comptables pour justifier l’utilisation d’une partie de ce montant.

Pour permettre aux différentes parties de prendre connaissance des pièces fournies par les entités, le juge a renvoyé le dossier à lundi 11 décembre 2023.

Me Lancei 3 Doumbouya, l’un des avocats de l’ancien président de l’Assemblée nationale guinéenne, indique que ces pièces avaient été produites à l’enquête préliminaire. « Ce sont des pièces qui ont été volontairement soustraites simplement dans l’intérêt exclusif de nuire à M. Amadou Damaro Camara. Mais je pense qu’on ne peut plus cacher le soleil par la main. C’est pourquoi, vous avez remarqué, et le parquet spécial, et la partie civile, avaient toutes les difficultés même pour requérir ou demander un quelconque renvoi ».

La partie civile exige la présence de Michel Kamano

Michel Kamano est absent du pays pour des raisons de santé. Pour le respect du principe contradictoire, l’avocat de l’État guinéen dans ce dossier a estimé nécessaire sa présence. « Monsieur Michel Kamano avait tenu des propos contradictoires à ceux de l’honorable Damaro Camara, donc dans l’intérêt de la justice, il doit être là pour la suite des débats », a déclaré Me Amadou Babin Camara.

L’avocat de Michel Kamano a rassuré que son client sera présent à la prochaine audience.