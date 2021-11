L’ex-première dame a réagi sur sa page Facebook ce mardi 30 novembre 2021 concernant le retour de son époux le président déchu Alpha Condé à leur domicile à Dixinn.

Djénè Kaba Condé a d’abord remercié le président du CNRD, le Colonel Mamadi Doumbouya pour son sens de responsabilités élevées.

Dame Djénè Kaba n’a pas ensuite manqué d’exprimer ses sentiments en ces termes : «Ramener mon époux le professeur Alpha Condé à la maison et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui m’apaise à plus d’un titre, rassure la famille et tout le peuple de Guinée.»

Par ailleurs, elle a indiqué son attachement à la paix et à la quiétude social dans le pays. «…je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale; alors mon souhait serait que les filles et fils de Guinée se donnent la main pour construire et façonner notre pays, qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable.»

Pour rappel depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, c’est la première fois que l’ex-première dame s’exprime sur la détention de son époux par les autorités militaires.

2 Sow