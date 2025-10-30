La cérémonie de remise officielle du programme Simandou 2040 au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s’est tenue ce mercredi 29 octobre 2025 au Palais Mohamed V. À cette occasion, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a évoqué le coût global du programme ainsi que ses sources de financement.

Selon le ministre, l’essentiel de ce vaste programme de développement repose sur deux piliers fondamentaux : la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. “C’est là l’essence même du programme Simandou 2040. Nous célébrons aujourd’hui cette victoire, mais la véritable victoire réside dans l’exécution et la mise en œuvre, qui représentent 95 % du travail. C’est dans cet esprit qu’ont été créées les Delivery Units, ainsi que des cellules de suivi dans tous les ministères, afin de garantir une exécution efficace.”

Ismaël Nabé a également précisé que le coût total du programme dépasse les 200 milliards de dollars. “Mais où trouver ces 200 milliards ?”, s’est-il interrogé, avant d’ajouter :

“70 % proviendront du secteur privé et 30 % de l’État. Nous devons mobiliser les ressources, organiser des roadshows et aller à la rencontre de nos partenaires.”

Le ministre du Plan a ainsi réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du projet Simandou 2040 un modèle de gouvernance transparente et de développement durable, en plaçant les Guinéens au cœur du processus de mise en œuvre.