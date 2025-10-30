En marge de la cérémonie de remise officielle du programme Simandou 2040 au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, ce mercredi 29 octobre 2025, le président du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a mis en avant les perspectives économiques et sociales qu’offre ce projet majeur pour la Guinée.

Selon lui, Simandou 2040 s’inscrit dans une dynamique de développement inclusif, visant à garantir des retombées concrètes pour les citoyens et les entreprises locales. “Nous avons mis en place un plan de contenu local obligatoire pour garantir la part des Guinéens dans chaque chaîne de valeur”, a-t-il déclaré, soulignant la volonté du gouvernement de faire du programme un levier de création d’emplois et de transfert de compétences.

Djiba Diakité a précisé que cette stratégie ambitionne d’offrir de réelles opportunités de formation aux jeunes Guinéens et de favoriser l’émergence d’un tissu économique national solide. “Priorité d’emploi aux Guinéens, priorité d’opportunité de business aux entreprises à capitaux guinéens. La formation des Guinéens est un non-négociable pour garantir le transfert des compétences et des technologies”,

a-t-il insisté.

Le président du Comité stratégique a également rappelé plusieurs initiatives récentes du gouvernement destinées à renforcer la souveraineté économique et à valoriser l’image de la Guinée sur la scène internationale.

“L’obtention de la notation souveraine B+, avec perspective stable, auprès d’une grande institution de la finance mondiale, ouvre à notre pays les portes des marchés internationaux et des marchés de capitaux. Le lancement du Fonds souverain de Guinée, un outil de souveraineté économique. La mise en valeur de notre identité culturelle à travers l’initiative La Guinée Fée, le branding national pour changer le narratif sur notre pays, attirer les investisseurs et valoriser notre culture, la culture de nos ancêtres”,

a-t-il détaillé.

Au-delà de la valorisation des ressources naturelles, Djiba Diakité a réaffirmé l’ambition du gouvernement de faire de la Guinée une économie de destination, capable d’attirer les investissements et de s’imposer comme un acteur majeur du développement africain.