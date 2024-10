Suite à la disqualification de l’équipe guinéenne U-17 du tournoi zonal de l’UFOA A qui se tient actuellement au Sénégal, le Premier ministre a exprimé sa préoccupation sur cet état des faits. Bah Oury s’est rendu au ministère des Sports, ce mardi 29 octobre 2024, pour, dit-il, avoir des explications.

“Je ne suis pas là pour faire les enquêtes, mais le constat. Ce que l’équipe nationale U17 a été éliminée puisque les joueurs qui ont été sélectionnés, certains d’entre eux, de par les tests IRM, ont plus de 17 ans. Et ce n’est pas la première fois. En 2019, la situation s’était répétée. Donc, ce n’est pas un facteur des moyens, des infrastructures. Là, c’est un facteur humain, une récidive. Lorsque quelqu’un est sanctionné, on lui dit, s’il y a une récidive, la peine doit être plus lourde. Et le ministère, en relation avec la Fédération guinéenne de football, vous devez nettoyer vos rangs. C’est la principale motivation qui m’a amené ce matin ici”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la jeunesse et des Sports, Keamou Bogola, a tenté de faire comprendre au PM que la Guinée n’est vraiment pas fautive. « Je peux vous dire que jamais la Guinée n’a fait ce qu’on a fait. Nous avons pu mobiliser ici 35 jeunes qui ont été sélectionnés, qui viennent des académies. Le test IRM dit que 24 sont éligibles parmi lesquels, vous avez 20 qui sont sélectionnés et qu’il y a même des jumeaux qui sont dans l’équipe, mais que l’un n’est pas éligible. C’est pour ça que le ministère a immédiatement décidé de mettre en place une commission d’enquête parce que la Guinée est moins représentée à l’international au niveau de la CAF, nous n’avons pas de capacité dans la médecine du sport», a expliqué M. Haba.

Le ministre a assuré qu’il suit « avec une grande attention» les différents recours introduits par la Fédération guinéenne de football auprès des instances internationales de football pour faire la lumière sur cette situation qui nuit à la réputation de la Guinée.