TPI de Dixinn : Rafiou Sow placé sous mandat de dépôt après son audition

Interpellé dans la soirée du vendredi 19 juin 2026 puis placé en garde à vue à la Direction centrale de la police judiciaire (DPJ), Rafiou Sow a été déféré ce mercredi 24 juin devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn.

Présenté dans le cadre de son interrogatoire de première comparution, le mis en cause a été entendu longuement au cours de la journée. À l’issue de cette audition, le parquet a ordonné son placement sous mandat de dépôt. Il a ensuite été transféré à la Maison centrale de Conakry, où il demeure incarcéré dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire et de l’ouverture de son procès.

Rafiou Sow est poursuivi dans le cadre d’une affaire d’homicide volontaire présumé impliquant la ressortissante canadienne Rachelle Wrathmall. Les faits qui lui sont reprochés remonteraient à juin 2007, soit près de dix-neuf ans avant cette nouvelle étape judiciaire.

Cette interpellation, suivie de son déferrement puis de son incarcération, marque une relance notable d’un dossier resté en sommeil pendant plusieurs années. Le placement sous mandat de dépôt ouvre désormais la voie à la poursuite de l’instruction, avant une éventuelle audience au fond devant la juridiction compétente.

À ce stade, les autorités judiciaires n’ont pas communiqué de précisions supplémentaires sur les éléments ayant motivé cette décision, ni sur le calendrier éventuel de l’ouverture du procès.