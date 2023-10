Plusieurs fausses informations circulent sur les variants de la Covid-19 XBB.1.16 et XBB.1.5, surnommé “Arctur” détecté en Inde fin 2022. Sur la plateforme de messagerie WhatsApp, des messages groupés circulent sur les symptômes de ce variant du coronavirus d’une ramification de XBB.

Selon ces informations qui circulent, l’Omicron XBB serait différent et présenté comme cinq fois plus toxique, mortel et difficile à détecter correctement.

Cependant, en effectuant des recherches pour vérifier ces allégations qui circulent, on constate que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà établi les symptômes concernant ce variant et ses informations contredisent les messages qui circulent sur des plateformes comme WhatsApp. Même si elle estime qu’il est le variant du SRAS-CoV-2 le plus transmissible jamais détecté.

Dans le rapport de mise à jour épidémiologique de la Covid-19 en date du 04 janvier 2023, l’OMS expliquait que les nouvelles variantes préoccupantes et les sous-variantes Omicron qui circulent sont sous surveillance, y compris l’Omicron XBB.

Dans un article du site français Journal des Femmes du 15 mars 2023, il est indiqué qu’aucun signal préoccupant en termes de sévérité n’a été associé à XBB dans les pays où il circule, dont la France et les Etats-Unis ; même s’il serait doté de mutations supplémentaires. Ce qui le rendrait (encore) plus transmissible et plus résistant aux vaccins. Il entraînerait des conjonctivites (œil rose) particulièrement chez les enfants.

Or, selon l’infox qui circule, il faut moins de temps pour que la condition atteigne une gravité extrême, et parfois, il n’y a pas de symptômes évidents. Ce qui est complètement faux. Car le nouveau variant ne se propage pas particulièrement vite et les données actuelles n’indiquent pas qu’elle provoque des évolutions graves, selon Urs Karrer, chef du service d’infectiologie de l’hôpital cantonal de Winterthour (ZH), en Suisse, qui recommande d’ailleurs aux personnes à risque et aux personnes souffrant d’un Covid long de se faire vacciner pour prévenir tout risque.

Si XBB.1.5 ne s’avère pas nécessairement plus sévère, sa forte contagiosité pourrait causer un nombre significatif d’infections et pourrait avoir un impact majeur sur les systèmes de santé dans les pays les plus touchés comme l’Afrique du Sud (le pays africain le plus affecté par le variant).

À date, aucune étude ou données n’a indiqué que le XBB.1.5 provoque des symptômes plus graves que ceux des autres sous-variants d’Omicron. Les chercheurs estiment d’ailleurs qu’il présente les mêmes symptômes que ceux des souches précédentes d’Omicron. Le symptôme le plus fréquent chez les patients reste le rhume.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que le XBB.1.5 présente un “avantage de croissance” par rapport aux autres sous-variantes qui ont été détectées jusqu’à présent. En effet, la particularité dudit variant est due au fait qu’il arrive à contourner les différents mécanismes de défense de l’organisme.

Nous avons contacté l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) pour savoir si elle était au courant de la diffusion de ces messages dans des plateformes de messagerie guinéennes. Malheureusement, aucune réponse ne nous a été apportée au moment de la rédaction de cet article. Nous mettrons à jour cet article quand nous obtiendrons leur réponse.

Cet article a été rédigé par Adama Hawa Bah dans le cadre du projet Implication des Médias Numériques dans la Prévention Active des Conflits et Tensions (IMPACT), sous la coordination de Thierno Ciré Diallo. Il a été approuvé par la rédaction de Guinee360.com.