Démarrées en avril dernier, les négociations tripartites entre le gouvernement, le patronat et le syndicat se heurtent à un blocage.

Alors que le mouvement syndical tient mordicus à la revalorisation salariale à hauteur de 100% dans le public et 70% pour le privé, le gouvernement, pour sa part, reste sur les 20% tandis que le patronat peine à faire de proposition. « Les négociations ont atteint un point d’incompréhension susceptible de porter un coup dur aux relations de travail et de collaboration agissante entre les faîtières représentatives des employeurs et des travailleurs », redoutent les patrons dans un communiqué de presse.

Face à cette situation, la Confédération générale des entreprises de Guinée (CGE-GUI) estime qu’“il est urgent de créer un espace de concertation” entre elle et le Mouvement syndical guinéen afin de juguler les points d’achoppement.

Conformément à l’article 2 du protocole d’accord de la Commission indépendante et permanente de concertation (CIPC), le patronat invite les responsables des centrales syndicales à une importante réunion de concertation et d’échanges, dans l’après-midi du vendredi 3 novembre 2023 à Conakry. « Cette rencontre permettra non seulement de se pencher sur les préoccupations liées aux revendications salariales du Mouvement Syndical, mais aussi de promouvoir le dialogue social pour la mise en place des Conventions Collectives dans tous les secteurs d’activité, assortie de grilles salariales », précise le communiqué.