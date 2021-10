La ville de Labé est actuellement au centre de nombreux faits liés au viol, suicide, meurtre. Et le dernier cas en date, c’est le transport d’un corps sur une moto intercepté par les services de sécurité ce 30 octobre 2021.

Cette affaire concerne le corps de Sory Diallo, orpailleur âgé de 20 ans décédé dans la nuit du vendredi 29 octobre à Kounsitel. Le corps a été transporté à moto sur une chaise stabilisée par des cordes et surmontée d’une capuche plastique pour être rapatrié chez lui par des proches pour inhumation.

Commandant Yaya Camara, chef service général du commissariat central de Labé, alerté par des citoyens, a vite réagi: «Voir un corps attaché sur la moto c’était étrange dans la ville. Je me suis rendu sur la route pour les appréhender. Partout où nous passions, ils nous signalaient qu’ils étaient devant . C’est vers la sortie, en face de la SIVITA, qu’on l’a arrêté avec l’aide des conducteurs de taxi. On l’a ramené dans notre service et on a informé les autorités de l’hôpital qui ont donné les démarches à suivre. Il était également avec un de ses frères de même mère.»

Quand il est arrivé à l’hôpital régional, le service de protection civile, assisté de professionnels de la santé, a pris en charge le corps et il fallait vérifier s’il était décédé de mort naturelle ou encore s’il n’était pas mort d’une maladie qui pouvait contaminer les autres qui l’ont transporté.

Dr Attaoulaye Sall, Directeur de l’hôpital régional contacté par notre rédaction (15h) affirme que le corps est toujours à l’hôpital régional de Labé et que les proches du défunt voulaient ramener le corps à Dinguiraye.

Tiguidanké Diallo,correspondante de Guinée360 à Labé