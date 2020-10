L’Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée (AEEMG), se dit profondément touché par les violences post-électorales qui ont secoué la Guinée ces derniers temps.

La structure dit regretter ces évènements qui ont fait des morts d’hommes, des blessés, des arrestations et de destruction des biens publics et privés à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre et les jours qui ont suivis.

Dans une déclaration rendu public ce vendredi, 30 octobre 2020, les responsables ont invité les autorités guinéennes à ouvrir des enquêtes sérieuses afin de faire la lumière sur ces violences.

Par la même occasion, l’AEEMG en appelle au bon sens de responsabilité de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours en Guinée.

Les responsables de cette organisation appellent aussi la population guinéenne à la retenue et à véhiculer des messages de paix pendant cette période troubles politiques que traverse le pays.