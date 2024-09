L’ISSEC de Lambanyi a accueilli, le 28 avril 2024, un atelier de restitution des travaux de synthèse mené par les anciens étudiants de la 3e promotion du département «Administration des Affaires» (2006-2010) de l’Université général Lansana Conté de Sonfonia. Cet événement marquant, organisé pour évaluer les défis auxquels sont confrontés les membres de cette promotion, avait pour objectif principal de proposer des solutions concrètes pour renforcer l’employabilité des anciens diplômés et promouvoir l’entraide au sein de la communauté.

Ces anciens étudiants se sont rassemblés pour identifier les problèmes liés à l’insertion professionnelle et à l’instabilité de l’emploi que rencontrent certains de leurs camarades. George Tona Guilavogui a expliqué les motivations derrière cette initiative : « Nous avons organisé cet atelier pour diagnostiquer les difficultés auxquelles sont confrontés les membres de notre promotion et trouver des solutions pour ceux qui peinent à s’insérer dans le monde professionnel. Il s’agissait de poser les bonnes questions, notamment sur l’employabilité, et de réfléchir à des stratégies basées sur le réseautage et l’entraide. »

Après plusieurs semaines de consultations, les membres de la promotion ont dégagé des pistes d’action concrètes pour venir en aide à leurs camarades en difficulté. L’une des propositions phares est l’organisation de séminaires de formation pour mieux préparer les anciens étudiants à affronter le marché du travail.

Les anciens enseignants de cette promotion étaient également présents pour apporter leur soutien à cette initiative. Alseny Camara, ancien chef de département « Administration des Affaires » à l’UGLC de Sonfonia, s’est dit « profondément ému » de voir ses anciens étudiants prendre leur destin en main. Il a salué l’esprit d’entraide qui anime ce groupe, tout en soulignant la nécessité pour ceux qui occupent des postes de responsabilité de soutenir leurs camarades en difficulté : « Il est important que ceux qui ont réussi à s’insérer dans le monde du travail puissent aider les autres à suivre le même chemin. »

Saliyan Sékou Kouyaté, enseignant-chercheur et “père spirituel” de la promotion, a exprimé sa fierté devant la réussite collective de ses anciens étudiants. « Voir que cette promotion, 14 ans après, est toujours aussi soudée est un véritable accomplissement pour nous, les professeurs. C’est la preuve que nos efforts ont porté leurs fruits. J’encourage fortement ce genre d’initiatives, car elles peuvent inspirer d’autres promotions et contribuer au développement de la jeunesse guinéenne », a-t-il déclaré.

L’atelier de restitution a également permis de dessiner une feuille de route ambitieuse pour les membres de la promotion. Parmi les objectifs futurs figure l’organisation d’ateliers trimestriels destinés à accompagner les jeunes diplômés et les étudiants actuels de l’UGLC de Sonfonia. Ces ateliers auront pour but de renforcer les compétences en gestion, d’encourager l’entrepreneuriat et de faciliter la transition vers le monde du travail.

Parmi les autres initiatives envisagées, on retrouve :

– L’organisation de séminaires thématiques abordant des sujets tels que l’entrepreneuriat, les nouvelles technologies ou encore les compétences managériales ;

– La mise en place d’un programme de mentorat où des professionnels issus du réseau des anciens étudiants accompagneront les plus jeunes dans leur parcours académique et professionnel ;

– La création de séances de coaching, en petits groupes ou individuelles, pour aider les participants à définir et atteindre leurs objectifs professionnels ;

– L’organisation de forums de rencontre avec des recruteurs, incluant des présentations d’entreprises et des simulations d’entretiens d’embauche.

Cet atelier de restitution s’inscrit dans une dynamique d’union et de solidarité qui constitue un modèle à suivre pour les autres promotions de l’UGLC de Sonfonia. Le projet de renforcer l’employabilité à travers des formations et des opportunités de réseautage démontre une volonté commune de faire face aux défis du marché du travail, tout en prônant la solidarité entre anciens étudiants.

Cette rencontre entre les membres de la 3e promotion « Administration des Affaires » de Sonfonia marque un tournant décisif vers une plus grande intégration professionnelle de ses membres. Leur démarche collaborative et les actions concrètes qu’ils mettent en place offrent un bel exemple d’autonomisation et de développement pour la jeunesse guinéenne. Ces initiatives, en plus de favoriser l’insertion professionnelle, ont le potentiel d’inspirer d’autres promotions à suivre la voie de la solidarité et du partage d’expériences pour bâtir une société plus unie et prospère.