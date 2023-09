Pour la construction de ses “infrastructures prioritaires”, l’État guinéen a sollicité et obtenu un prêt de 5 mille milliards Gnf auprès des 19 banques privées membres de l’Association professionnelle des établissements de crédits de Guinée (APB).

Un protocole d’accord a été signé à cet effet entre l’APB et les autorités guinéennes représentées par le ministre de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé et le gouverneur de Banque centrale de la République de Guinée, Dr Karamo Kaba.

Le financement se fera à travers les réserves constituées auprès de la BCRG sous formes d’Obligations du Trésor (ODT).

Les montants de l’émission sont répartis en deux tranches :

1ère tranche: GNF 2 000 milliards sur la base des Réserves des banques pour 4 ans au taux de 9% (net d’impôts et taxes);

2ème tranche: GNF 3 000 milliards par souscription libre pour une durée de 5 ans au taux de 13% (net d’impôts et taxes).

Alors que cette sollicitation a fait l’objet de certaines critiques, le leader politique, Bah Oury, a expliqué à travers un tweet que l’utilisation « d’une partie des réserves obligatoires des banques primaires sous forme d’Obligations du Trésor (ODT) est une technique de financement saine des infrastructures publiques ».