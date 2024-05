Le Premier ministre a reçu le comité de gestion de la crise de l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, ce lundi 6 mai 2024, au Palais de la Colombe. L’occasion a été pour le gouvernement de faire des gestes en faveur des sinistrés et des annonces pour la reconstruction des maisons détruites.

« Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le dédommagement des sinistrés. Un montant spécifique est prévu à cet effet et le comité va procéder très prochainement à la distribution. Les notaires vont aider à formaliser les contrats qui seront signés avec les sinistrés. Il y a un montant de 2 millions 500 mille GNF qui est accordé à chaque locataire pendant 7 mois et aussi 2 millions 500 mille pendant 24 mois pour les concessionnaires, le temps pour l’État de reconstruire le site. C’est un début de dédommagement. D’ici 24 mois, on pourra finir la reconstruction du site qui a été victime de l’incendie. La Primature a pleinement pris en charge la situation, les sinistrés peuvent donc être tranquilles», a rassuré M. Mohamed Lamine BANGOURA, Chef de Cabinet du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.

Après avoir remis les 2 millions 500 millions à chacune des victimes ayant pris part à cette rencontre, le gouvernement a annoncé l’ouverture d’un compte bancaire qui sera opérationnel dès jeudi prochain.