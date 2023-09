Le Président du Conseil National de la Transition porté au pinacle à Paris. Dans la capitale française le vendredi 29 septembre 2023, Dr Dansa KOUROUMA a reçu la haute et remarquable distinction de la Ligue universelle du bien public à travers une médaille d’Or et un diplôme. La cérémonie a réuni de hautes personnalités venues de divers horizons.

Selon les organisateurs, cette distinction est consécutive aux apports remarquables du récipiendaire au progrès de la société dans son domaine d’activités. Ils ont été séduits par le parcours atypique de l’homme. Est-il besoin de rappeler que Dr Dansa KOUROUMA a consacré de nombreuses années de sa vie à œuvrer pour le bien de son pays, à l’édification d’une société meilleure en Guinée et en Afrique. Très jeune, il a cru en son rêve d’être un grand serviteur de l’humanité. D’où son choix de la société civile, seule entité qui échappe encore, aux pratiques irrationnelles nées de la politisation ou de l’ethnicisation à outrance de la société guinéenne. Dr Dansa KOUROUMA a fait ses armes auprès de prestigieuses figures du combat pour une justice sociale, une société égalitaire et démocratique en Guinée. À l’image des feux Ben Sékou SYLLA, Hadja Rabiatou Serrah DIALLO, Ibrahima FOFANA etc.

Porté à la tête du Conseil National de la Transition suite à la prise de responsabilité de l’armée guinéenne, Dr Dansa KOUROUMA a insufflé une dynamique à cette institution à laquelle il a appartenu en 2010. Aujourd’hui, sous son leadership, cet organe est devenu une véritable porte d’entrée de la Transition. A travers sa devise Responsabilité, Intégrité et Impartialité, le CNT a su construire un dialogue fécond avec les différentes composantes de la vie nationale.

Avec cette distinction, Dr Dansa KOUROUMA entre dans le Panthéon de l’immortalité aux cotés d’autres récipiendaires mondialement reconnus. Il s’agit notamment de l’Abbé PIERRE (fondateur d’EMMAUS), Neil Armstrong (cosmonaute américain), John Fitzgerald KENNEDY (ancien Président des USA), Louis ARMAND (de l’académie française), Joséphine BAKER (artiste), etc.

En recevant cette distinction, Dr Dansa KOUROUMA a rendu hommage à ses parents, ses collègues Conseillers nationaux, ses proches collaborateurs et plus particulièrement au Président de la Transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA. Il dira que ce dernier lui a offert l’occasion inouïe d’exprimer son amour et sa loyauté au valeureux peuple de Guinée.

A rappeler que la Ligue universelle du bien public comptabilise 559 années d’existence.

La Cellule de Communication du CNT