Dans un communiqué rendu public ce samedi 30 septembre 2023, la coordination nationale du FNDC accuse les autorités de la transition “d’enrichissement illicite”. Elle appelle les citoyens à s’activer dans la recherche des preuves de cette accusation afin d’engager des poursuites contre les membres du CNRD.

Dans ledit communiqué, les frontistes mentionnent qu’au lendemain du 5 septembre 2021, la junte guinéenne a engagé des poursuites contre des hauts commis des régimes précédents. Une juridiction spéciale dénommée la CRIEF a même été créée à cet effet. Cependant, fait remarquer le FNDC, au même moment, l’opinion publique « médusée, constate, le rythme effréné auquel les dirigeants actuels s’enrichissent. Face à cet enrichissement astronomique et insolent des prétendus moralisateurs et réfondateurs du 05 septembre 2021, un appel est lancé à tous les citoyens à participer activement à une campagne de collecte de toute information relative aux biens immobiliers des membres du CNRD, du Gouvernement de Transition, des directeurs des régies financières et autres dirigeants ».

La Coordination nationale du FNDC, qui se dit fidèle à ses engagements, principes, et “soucieuse” du devenir des Guinéens, lance un appel à témoin et à un sursaut patriotique aux organisations de la société civile, syndicats, partis politiques, mouvements de femmes et de jeunes, organisations socioprofessionnelles, associations d’artistes, étudiants et élèves, citoyens engagés, lanceurs d’alerte, médias, en les invitant à collaborer notre mouvement pro-démocratie, pour identifier et localiser tous les biens des membres du CNRD, du gouvernement, du CNT, des responsables de régies financières et de la haute hiérarchie de l’armée, la police et la gendarmerie, «afin de les documenter, et pouvoir engager ainsi des poursuites judiciaires contre eux pour enrichissement illicite. Ces opérations d’identification des biens mal acquis de ces dirigeants doivent se faire dans le Grand Conakry, à l’intérieur du pays et à l’étranger».

Dans le souci de réussir cette opération « extrêmement importante » pour le présent et l’avenir du pays, la coordination du mouvement piloté par Oumar Sylla alias Foniké Mangé promet que l’identité des témoins sera gardée dans le strict respect de l’anonymat.

Pour communiquer les informations, une seule adresse électronique et un numéro de téléphone WhatsApp sont mis à disposition : [email protected] ou par WhatsApp au 00224 625 80 80 90 ou s’adresser directement à un membre de la Coordination Nationale du FNDC.