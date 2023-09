À travers un communiqué rendu public ce samedi 30 septembre 2023, le ministre de l’Administration du territoire a annoncé l’interdiction faite aux engins roulant d’accéder à la commune de Kaloum. La mesure concerne la période allant du dimanche 1er octobre (22h) à lundi 2 octobre à 15h.

Suite à la célébration de l’an 65 de l’indépendance de la Guinée, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, informe que la circulation est formellement interdite dans la commune de Kaloum aux gros porteurs, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules personnels, ainsi qu’aux tricycles et motos. « Les usagers de la route sont invités au respect scrupuleux de ces mesures, au risque de s’exposer à des sanctions prévues et punies par la loi ».

Pour la parade militaire du 02 octobre, seules les personnes détentrices de cartes d’invitation et celles qui seront acheminées par les bus des six communes de la capitale, au compte du Gouvernorat de la Ville de Conakry, auront accès au site du défilé.

Communiqué: