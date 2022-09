Après le décret du président de la transition la semaine précédente, relatif à la mise en place du cadre du dialogue inclusif, le premier ministre a dévoilé les modalités de l’organisation du dialogue politique en perspective, ce vendredi 30 septembre 2022. Trois (3) facilitateurs ont été choisis sur la base des critères de moralité, neutralité et expertise.

Dans cet arrêt signé par Dr Bernard Goumou, le dialogue sera structuré autour de dix articles repartis en quatre groupe que sont :

Groupe A : Le CNRD et le Gouvernement ;

Groupe B : Les coalitions des parties politiques ;

Groupe C : les sages et chefs religieux, les associations des jeunes et les associations des femmes ;

Groupe D : Les faîtières des organisations de la société civile.