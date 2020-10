Située à plus de 400 kilomètres de la capitale Conakry, la ville de Faranah a enregistré des accrochages ce mercredi 30 septembre 2020 entre des militants de l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG), principal parti d’opposition et des partisans du parti au pouvoir le RPG.

Selon notre source au sein de la fédération de l’UFDG, pour le moment pas de perte en vie humaine mais d’énormes dégâts matériels. La même source indique qu’il y a au moins 13 blessés dont un gendarme et des boutiques vandalisées.

« C’est une provocation préméditée par le camp d’en face. Nous étions là hier mardi nuit certains de nos partisans sont venus nous alertés que les éléments du RPG sont fâchés pour les attaques survenues contre le convoi du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et sa délégation déjà en campagne à Labé et Dalaba et de coïncidence, ce mercredi 30 septembre 2020 était le jour de campagne de notre parti à travers la préfecture dès notre sortie ils se sont attaqués à nos installations et à nos éléments c’est là que les échauffourées on démarré.

Malgré l’intervention des forces de sécurité, la tention reste vive entre les deux camps rivaux (14h 30).

Nos tentatives pour joindre un responsable du RPG sont restées sans succès pour l’instant.

Billy Nankouman Keita