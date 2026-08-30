Violences de colons en Cisjordanie : Netanyahu condamne des actes « criminels », une prise de position rare

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fermement condamné, samedi, des « actes de violence criminels » commis par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Une déclaration inhabituelle de la part du chef du gouvernement israélien, dont les condamnations publiques des violences commises par des colons restent relativement rares.

« Je condamne fermement les actes de violence criminels commis dans les villages de Qusra et Jalud par une poignée d’émeutiers qui enfreignent la loi, causent un grand tort à la communauté juive respectueuse des lois, entravent l’action de Tsahal dans l’accomplissement de ses missions et nuisent à la position d’Israël dans le monde », a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Cette prise de position intervient après l’attaque menée par plusieurs dizaines de colons israéliens contre le village palestinien de Qusra, dans le nord de la Cisjordanie occupée. La région connaît une recrudescence des tensions et des violences depuis plusieurs semaines.

Selon l’armée israélienne, des soldats, accompagnés de membres de la police des frontières, ont été dépêchés sur les lieux « à la suite d’informations selon lesquelles des émeutiers israéliens étaient arrivés dans la zone et que des affrontements violents avaient eu lieu, notamment des jets de pierres contre des Palestiniens et d’autres civils ».

Dans un communiqué, l’armée a précisé qu’à leur arrivée, « les forces de sécurité ont identifié des dizaines d’émeutiers qui s’étaient retranchés dans une maison palestinienne alors que des habitants palestiniens s’y trouvaient ».

Les autorités militaires ont également fait état de « Palestiniens blessés », sans toutefois préciser leur nombre ni la gravité de leurs blessures.

Les forces de sécurité sont ensuite intervenues pour faire sortir les colons de la maison. Plusieurs véhicules, « soupçonnés d’avoir été utilisés pour atteindre la zone », ont également été saisis. Ils doivent être examinés dans le cadre de l’enquête ouverte par la police.

La Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967. Ce territoire palestinien reste l’un des principaux foyers de tensions du conflit israélo-palestinien, notamment en raison des violences récurrentes entre colons israéliens et Palestiniens.

La condamnation de Benjamin Netanyahu intervient alors que les violences commises par des colons font régulièrement l’objet de critiques de la part des organisations palestiniennes et internationales. Elle souligne également les tensions persistantes entre les autorités israéliennes, les forces de sécurité et une partie du mouvement des colons, dont certains groupes sont accusés de mener des attaques contre des Palestiniens et leurs biens.