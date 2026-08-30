Mutinerie à Niamey : l’AES dénonce une tentative de « déstabilisation »

La Confédération des États du Sahel (AES) a réagi aux événements survenus dans la nuit du samedi 29 août 2026 à Niamey, au Niger. Alors que des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs secteurs de la capitale, notamment aux abords de l’aéroport international Diori Hamani et dans le quartier présidentiel, l’organisation sous-régionale dénonce une tentative de « déstabilisation ».

Dans un communiqué conjoint signé par les porte-paroles des gouvernements des trois pays membres, l’AES affirme que les événements impliquent « un groupe de soldats » ayant engagé une entreprise de déstabilisation visant notamment la base aérienne 101 et plusieurs sites sensibles de Niamey.

Selon la Confédération, cette tentative a été contenue par les Forces de défense et de sécurité nigériennes.

L’AES salue à cet effet « la bravoure et le professionnalisme des forces républicaines loyalistes », qui auraient permis de rétablir progressivement l’ordre dans les zones concernées.

Les trois États membres réaffirment par ailleurs leur soutien au Niger et assurent rester mobilisés à ses côtés face aux menaces susceptibles d’affecter sa stabilité. « La Confédération AES réaffirme son soutien total aux institutions de la République du Niger ; salue la loyauté, le courage et le sens du devoir des Forces de défense et de sécurité nigériennes qui, fidèles à leur serment, ont fait face à cette mutinerie et contribué au rétablissement de l’ordre ; réaffirme sa détermination à préserver l’unité, la cohésion et la stabilité de la Confédération », souligne le communiqué.

L’organisation appelle également les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger à faire preuve de vigilance face aux « campagnes de désinformation », aux manipulations de l’opinion et aux tentatives de division qu’elle estime susceptibles d’accompagner les entreprises de déstabilisation.

À travers cette déclaration, l’AES réaffirme ainsi son engagement à rester unie face aux menaces sécuritaires et à soutenir les institutions nigériennes.