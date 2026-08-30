« Aucune conclusion définitive ne peut être tirée » : la Commission de défense et de sécurité precise les suites de la découverte de six corps

La découverte de six corps dans une forêt de Sabakouré, relevant de la commune de Allasoyah, dans la préfecture de Forécariah, continue de susciter des interrogations. Six jours après les faits, la Commission nationale de défense et de sécurité a apporté, ce samedi 29 août 2026, des précisions sur les premières démarches engagées par les autorités.

Les corps ont été découverts dans la nuit du 23 au 24 août 2026. Aussitôt alerté, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Forécariah s’est rendu sur place avec des officiers de police judiciaire afin de procéder aux premières constatations. « Aussitôt informé, le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Forécariah s’est transporté sur les lieux, accompagné des Officiers de Police Judiciaire, afin de procéder aux premières constatations. À l’issue de celles-ci, les corps ont été transportés à l’hôpital préfectoral de Forécariah, en vue de poursuivre les opérations d’identification et éventuellement de déterminer les circonstances et les causes des décès », indique le communiqué.

Alors que cette découverte suscite de nombreuses interrogations, la Commission nationale de défense et de sécurité s’est réunie en session extraordinaire vendredi 28 août 2026 pour examiner les éléments disponibles et évaluer la situation.

Les autorités se veulent toutefois prudentes sur les circonstances de ces décès. Elles indiquent qu’aucune conclusion définitive ne peut, à ce stade, être tirée des éléments disponibles. « À ce stade, la Commission tient à préciser qu’aucune conclusion définitive ne peut être tirée. En conséquence, elle s’abstient de toute déclaration ou interprétation susceptible d’influencer les conclusions des investigations judiciaires en cours », précise le communiqué.

La Commission appelle par ailleurs la population au calme, à la prudence et à la collaboration avec les services chargés de l’enquête. Elle invite également les citoyens à s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées susceptibles d’entraver le bon déroulement des investigations.

La Commission nationale de défense et de sécurité assure que les dispositions nécessaires sont prises pour permettre aux enquêteurs de faire la lumière sur cette affaire.

Les opérations d’identification des victimes doivent notamment se poursuivre, tandis que les investigations devront permettre d’établir, le cas échéant, les circonstances et les causes exactes des décès.

Les résultats de l’enquête seront communiqués au public par les voies et canaux officiels, dans le respect de la procédure judiciaire, assure la commission.